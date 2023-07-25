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【天氣報告】杜蘇芮移廣東東部至福建沿岸　本周後期狂風大驟雨

社會 11:37 2023/07/25

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（資料圖片）

本港天氣今日（25日）大致天晴，下午極端酷熱，稍後局部地區有驟雨，吹微風，溫度維持28至35度；上午11時，跑馬地及大埔更錄得34.6度高溫。

天文台預料，未來1至2日持續酷熱，今日至周四（27日）天氣會持續酷熱，最高氣溫介乎34至35度；至於本週中後期驟雨則逐漸增多，風勢較大，周五（28日）至周日（30日）多雲、有驟雨及雷暴，接近周末亦有狂風，海有湧浪。

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超強颱風明天闖南海

現時，超強颱風杜蘇芮集結在馬尼拉之東北約520公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過呂宋以東海域。

天文台預料，超強颱風杜蘇芮會在明日（25日）進入南海東北部，並在周四至周五逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸一帶。

受其外圍下沉氣流影響，未來1至2日華南天氣持續酷熱，亦有高溫觸發的驟雨及狂風雷暴；並預料杜蘇芮會在本周後期為中國東南沿岸帶來狂風大驟雨，該區風勢頗大。受南海北部的1道廣闊低壓槽影響，下周初至中期華南沿岸仍有驟雨。

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記者：梁凱婷

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