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【驚爆拍拖】劉馬車聲稱曾與鄧月平相戀　宅男女神「被拍拖」撰文回應：勿念【多圖】

娛樂 12:17 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

網紅劉馬車突然自爆曾與鄧月平拍拖。

參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》出道的鄧月平（Larine），向來為宅男心目中的女神，原來她亦是內地出獄不久的網絡紅人「劉馬車」劉駿軒女神。

日前他在社交平台晒出多年與鄧月平的合照，突然隔空示愛兼且自爆曾與對方拍拖，嚇得鄧月平即蒲頭撰文親自回覆：「依然是個有創意力想像力的青年。」

【升呢做老闆】鄧月平否認愈搬愈富貴　Larine：驚俾人劏到阿媽都唔認得

驚爆拍過拖

網紅劉馬車日前在個人IG分享多張與當時15歲的鄧月平合照，驚爆曾與對方拍過拖。

他留言寫道：「鄧月平，當年我無好好珍惜你，我好後悔！我真係唔想你再為我傷心了，今後我一定會好好做人，我會好好去保護你！因為，我愛你，我想比幸福你！」

（IG圖片）

從相中可見，鄧月平與劉馬車拍照時膊頭貼膊頭，一時互相手指指，女方更一度掩臉害羞微笑。最後兩張相片，男方更將手放在女方頭頂，可見二人關係匪淺。

突然被冠上「劉馬車舊愛」之名的鄧月平，見狀即時蒲頭，並親自在對方的帖文下留言回覆。雖然否認與劉馬車拍過拖，但她也出言鼓勵及為對方護航：

馬車，多年不見！
估不到你依然是個有創意力想像力的青年
希望你好好做人，遇上難題不要傷害自己傷害別人，盡量尋求信任的人幫助！

大家都唔好笑馬車啦
另外平祝馬車你官司關關難過關關過，
平有點忙，學左（咗）一身好功夫可以保護好自己，勿念。勿念，

不過原來我15歲時幾靚

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鄧月平在家中被性騷擾　踢爆男藝人借醉搏懵非禮

入行一年提名最佳新演員

現年25歲的鄧月平在2016年初於銅鑼灣一間泰國餐廳任侍應時，因為身材及樣貌出眾被網民偷拍並上載到討論區，由此一度引網上熱話。

同年，她參加ViuTV舉辦的選美節目《美選D.n.A》，同屆參加者還有「沙律」張沛樂、趙詠瑤、李炘頤（Alina）、余逸思、譚凱倫等。

入行後，鄧月平於2017年參演電影處女作《小男人週記3之吾家有喜》，並獲提名第37屆香港電影金像獎最佳新演員。

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兩個月增肥逾40磅

2020年，鄧月平為陳果執導的電影《墮胎師》，於短短兩個月將體重由101磅增至143磅。她透露頭一個月一天食足7餐卻未見成效，最後要靠狂喝葡萄糖水、食忌廉、零食、垃圾食物等，甚至吃麻辣火鍋做早餐，經過兩個月暴食才增肥成功。

可是，之後在減磅期間出現荷爾蒙失調，一度停經4個月，全身更出滿濕疹，可謂大犧牲。

早前有報道指，鄧月平吸金有道愈搬愈富貴，現居於複式獨立屋，不但擁有開揚景觀，更有放滿手袋及衣物的私家衣帽間。不過對此，她否認住複式獨立屋：「大家唔好誤會，我之前慣性係每年搬一次屋，所以如果將每一間屋相都合併埋嘅話，望落應該唔止一間複式。」

點擊查看更多鄧月平索相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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