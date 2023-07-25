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【免費機票】國泰推3.6萬張免費台灣機票　中午開放登記

社會 11:30 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

國泰航空將於今日（25日），推出36,090張台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票的抽獎活動。（國泰網站）

為吸引旅客來港，國泰航空將於今日（25日），推出36,090張台北或高雄出發至香港來回經濟艙機票（不包括稅項及附加費）的抽獎活動，並於今午12時開放登記。

所有年滿18歲或以上的國泰會員，並具有台灣身分證或台灣居留證，且於本年1月1日至7月24日期間居住台灣達183天以上，即可在國泰網站頁面填寫表格，登記參與本次抽獎活動。不過該表格須預先填入參加者在國泰會員資料的姓名，且不可編輯，故須事先確認個人資料正確且與旅行證件所示相同。

抽獎結果會於8月4日通知，屆時中獎者將收到1封有關中獎者資料登錄通知電子郵件（領獎電子郵件），須按該電子郵件所示之連結（限中獎者本人使用），登錄中獎者本人之台灣身分證字號（或台灣居留證字號）、台灣身分證（或台灣居留證）正反面影本及戶籍地址，若通訊地址與戶籍地址不同，須同時登錄通訊地址，以完成得獎資格確認。 

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記者：梁凱婷

 

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