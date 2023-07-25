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【中暑危機】婦人不開冷氣中暑體溫升至42.7℃　醫護「冰水浸泡」搶救畫面曝光

健康 12:40 2023/07/25

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台灣一名60多歲婦人因不開冷氣導致中暑，體溫飆至42.7度。

今年夏天天氣炎熱，長者容易陷入熱衰竭、中暑危機。台灣一名6旬婦人上周五（21日）被家人發現在家中熱到昏迷，緊急送醫後發現其體溫竟高達42.7℃，確診為中暑。醫護人員隨即採取「冰水浸泡降溫法」，讓婦人睡在降溫池內，期間不斷往內加入碎冰，將池水的溫度維持在10至15℃。所幸經過1個多小時搶救後，婦人體溫成功降低，恢復清醒。

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綜合台媒報道，該名婦人在事發當日上午9點被家人發現「怎麼叫都叫不醒」，於是將她送到醫院求醫。台灣三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，病人到院時病情非常危急，若不馬上替她降溫，恐怕會引發全身器官衰竭，甚至死亡。值得慶幸的是，經過搶救，病人的體溫從42.7℃降至41℃時，開始有呻吟聲，40℃時眼睛開始在眼皮下轉動，39℃時手腳開始活動，之後再降至38.5℃時終於睜開眼睛，但反應仍屬偏慢。

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朱柏齡指出，婦人中暑病情已十分嚴重，已導致肌肉酵素指數一度從正常的300以下飆升至接近2萬，引起橫紋肌溶解症，且血管內皮細胞亦被破壞，同時造成血小板下降及肝指數上升，目前仍需在加護病房留醫。

他之後又向婦人詢問，結果發現她平日在家中不開冷氣。其實婦人早於昏迷前兩天，即上周三（19日）已開始出現胃口不佳、精神不濟、反應慢等症狀，但她當時卻不以為意，最後導致中暑緊急送醫。

為何年長者比一般人更容易中暑？朱柏齡解釋，指主要原因有3：

  • 年長者排汗功能不佳，容易將熱累積在體內，從而引發中暑或熱衰竭
  • 不少年長者患有糖尿病、高血壓、心血管等疾病，一旦心肺功能不佳，便會影響體內散熱情形
  • 年長者身體不適時，可能反應遲鈍或不會表達，此時家人應隨時觀察年長者身體變化，一旦發現異常，應盡速就醫治療。

朱柏齡最後又提醒，天氣炎熱，即使留在室內也需多注意通風，以降低熱衰竭、中暑發生的機會。

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責任編輯：羅嘉欣

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