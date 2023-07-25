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【食不安心】豬肉檔主用切肉刀刮腳皮　皮屑掃落地顧客行近即停手

食用安全 12:34 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

豬肉檔主用切肉刀刮腳皮。

內地近日瘋傳一則片段，一名豬肉檔主疑用切肉刀刮腳皮，並將皮屑掃落地，當顧客行近時，又隨即將切肉刀放回桌上，行為令人側目，大批網民直呼噁心。當地市場監管部門確認事件屬實，已責令當事人整改並立案調查。

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根據內媒報道，拍片者表示，7月18日下午6時許，他在四川自貢一個市場內，目睹一名豬肉檔主用刀刮腳皮，當有客人走近時，便將刀放在桌上。影片可見，該名豬肉檔主翹腳坐在肉枱前，用切肉的刀具刮除腳底的死皮，又將皮屑掃落地上。

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片段曝光後引起熱議，網民紛紛直呼噁心，「這也太不衛生了吧」、「再拿来切肉，想想都害怕」、「求顧客心理陰影面積」。

高新區市場監管部門的工作人員表示，事件受到各方關注，已第一時間趕赴現場調查，通過初步調查，確認情況屬實，已對當事人的涉嫌違法行為進行立案調查，稍後也會對外公布調查結果。

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責任編輯：羅嘉欣

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