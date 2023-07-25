【食不安心】豬肉檔主用切肉刀刮腳皮　皮屑掃落地顧客行近即停手

▲ 豬肉檔主用切肉刀刮腳皮。

內地近日瘋傳一則片段，一名豬肉檔主疑用切肉刀刮腳皮，並將皮屑掃落地，當顧客行近時，又隨即將切肉刀放回桌上，行為令人側目，大批網民直呼噁心。當地市場監管部門確認事件屬實，已責令當事人整改並立案調查。

最新影片：

根據內媒報道，拍片者表示，7月18日下午6時許，他在四川自貢一個市場內，目睹一名豬肉檔主用刀刮腳皮，當有客人走近時，便將刀放在桌上。影片可見，該名豬肉檔主翹腳坐在肉枱前，用切肉的刀具刮除腳底的死皮，又將皮屑掃落地上。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

片段曝光後引起熱議，網民紛紛直呼噁心，「這也太不衛生了吧」、「再拿来切肉，想想都害怕」、「求顧客心理陰影面積」。

高新區市場監管部門的工作人員表示，事件受到各方關注，已第一時間趕赴現場調查，通過初步調查，確認情況屬實，已對當事人的涉嫌違法行為進行立案調查，稍後也會對外公布調查結果。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣