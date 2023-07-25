【家庭關係】母重男輕女要求搬出輪候公屋　港女受壓患抑鬱為一原因啞忍同住

▲ 一名港女因媽媽重男輕女嚴重，長期受壓下患上抑鬱症。

上一代重男輕女的思想帶來深遠影響，摧毀了不少家庭。近日一名港女在網上討論區分享自己的家庭故事，因媽媽重男輕女嚴重，事事偏幫哥哥，她長期受壓下患上抑鬱症。媽媽甚至表明想將居屋留給哥哥，著她自行申請公屋，可是她為了愛犬啞忍同住。

要求搬出輪候公屋

該名港女於「香港討論區」，以「當你憎呢個屋企到抑鬱，但未有能力搬走，可以點？」為題發帖，表示爸爸早年離世，媽媽超級重男輕女的種種行為，令她憎恨對方，亦經常出現負面想法︰

我想自己係一個死剩種，咁我就唔使長期受不公平對待，冇人會理我感受……

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港女舉例即使她放工回家，而阿哥約半小時後才回家，媽媽也不讓她沖涼，只為讓兒子回家後不用等就可以沖涼。此外，媽媽不會等她開飯，相反一定會等阿哥，而且她大呻「抹地永遠唔抺我間房，好天洗床單永遠唔俾我洗，因為要洗阿哥嗰張」。

如果阿哥不在家，媽媽會將電視開到好大聲，也不管她是否在睡覺，而阿哥在家就會細細聲，怕嘈到他。媽媽有事永遠只叫她做，無論多晚放工、未食飯，亦會要求她做，在家的阿哥卻無所事事。她分享︰

前排佢（阿媽）同我講話屋企間居屋想剩係轉阿哥名，叫我去排公屋。

為照顧年老愛犬啞忍

其實她一直啞忍不搬出去，全因15歲的愛犬，「佢睇唔到聽唔到，我唔想佢呢個年紀先適應新環境」，牠近兩年身體每況愈下，要長期食藥及定期覆診。阿哥近年沒給家用，卻仍深得媽媽歡心，當港女說阿哥的不是，媽媽就指責她斤斤計較。她無奈寫道︰

我有時會諗，可能我唔係佢生，我會想跳樓，我而家唯一嘅生存動力只係我屋企的年老小狗。

她打算待愛犬百年歸老就搬走，即使住劏房也不介意。現在為了讓狗狗看病，她患抑鬱症也不敢看醫生，「睇一次好貴」、「我更加難儲錢出去租房住」。

不少網民都為港女抱不平，留言「好似你執返嚟養咁」、「真係好過分」、「連涼都限時都幾恐怖」。有網民建議她搬出，否則「唔搬只有硬食」，為了愛犬卻犧牲了自己的身心健康。

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責任編輯︰王明芳