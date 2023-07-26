【預防罪行】警青協推導向計劃冀減青年違法風險　有小六女生戒掉偷竊習慣

▲ 警方與青協共推「攜青先導計劃」，冀減青年違法風險，有小六女生戒掉偷竊習慣。（黃建輝攝）

為減低青少年違法危機，葵青警區與香港青年協會推出「攜青Project i-SCAN先導計劃」，透過警方、學校及家長辨識有行為問題、家庭糾紛等高危青年，轉介社工跟進，並按需要提供正向活動或心理輔導等，青協指截至今年6月，計劃共接獲182宗個案，當中逾七成成功跟進，有小六女生參加後成功戒掉偷竊的習慣。

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計劃由去年8月推出，採用網上接收求助個案，為同類型導向計劃中首次，有需要的青少年或家長可掃描二維碼，填寫個人資料及求助事項後，在3個工作天內會收到青協社工的聯系，並接受即時評估及介入，7個工作天內進行家訪、面談輔導等。計劃目標及早介入、預防青年犯罪違規；加強他們的守法意識、建立正向生活，以及強化家庭支援。

葵青警區行動主任楊觀笙表示，前綫警員會根據青年的違規情況及次數，揪出違法風險較高的青少年，例如曾有一名青少年曾多次與友人於街上留連，被列為失蹤人口，情況屢未見改善，警員擔心其誤入歧途，便向其家長介紹「攜青」計劃。他強調，成功令一名青少年沒有犯事及留有案底，計劃即成功，「青年一生可能80多歲，在20歲時救到佢，令佢無案底、無俾人拉、唔喺一個受害者，俾返俾佢嘅喺60年」。

香港青年協會青年違法防治中心督導主任李少翠指出，計劃推出後截至今年6月，共接獲182宗求助，當中逾七成成功跟進，即社工可以多次接觸事主並跟進該個案三個月，在半年後個案仍然需要協助、而青協仍可與事主保持聯絡，求助人多數因離家出走、家庭糾紛、行為問題及情緒困擾而主動尋求協助。

有小六女生因偷竊行為，屢勸不改而獲轉介，其母親指，女兒在計劃中透過參加工作坊及打泰拳等正向活動，戒掉了壞習慣，而自己從中學習到情緒管理及管教技巧，與女兒的關係亦獲得改善。

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記者：陳麗娜