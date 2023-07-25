【骨肉重聚】女子4歲被父拋棄隨母移美20年　意外得知真相TikTok尋父

▲ 女子4歲時隨母移美20年，以為被父拋棄，意外得知事實真相，隨後在TikTok成功尋父。

科技日益進步，社交媒體的威力不容看輕，失散20年都能在TikTok尋獲。一位定居美國的日本女子Fuka，自4歲起便與弟弟一起跟隨母親移居美國，她一直被母親告知是父親遺棄他們，但是突然得知真相，原來是母親帶同兩姐弟與出軌男友私奔，她嘗試在TikTok尋親，成功尋回失散20年的父親。

Fuka在社交平台TikTok發帖紀錄事件，她的祖父母均是僧侶，寺廟在日本是世代相傳的，所以Fuka父母本應繼承寺廟，父親亦為此考取僧侶的證書。但是，在取得證書回到家時，發現妻子與兩個孩子都已經離開日本到美國了。父親隨即到美國尋妻兒，不料發現妻子出走是為了與外遇男友結婚，更勸父親放棄子女的撫養權。

最新影片推介：

其後，因眾人的入境簽證到期，一同回到日本，父親提出可以放棄撫養權，但子女需要留在日本居住。母親沒有答應，強行帶同子女移居美國，一去就20年了。父親當時持續兩年都會夢見姊弟兩人，期望在犧牲撫養權後，他們在美國可以開心生活。但是，Fuka表示自己在沒有愛的環境中成長，經常遭受母親虐待，幸好她近年克服了童年陰影。

她得知真相的同時，發現自己仍是日本公民，她決定回到日本祖父母的家探親，在家中尋獲父親的照片，她發布到TikTok尋父。隨著帖文爆紅瘋傳，有網民在Facebook發現Fuka父親帳號，

TikTok的威力，我一直找不到父親，然後上載了一段有關此事的爆紅TikTok短片，我醒來後收到父親的訊息。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

父親提出見面，因他重組家庭，Fuka有一名兩歲的同父異母弟弟，她與父親的新家庭一同見面。父親一度落淚，抱著她表示感恩生命中有她。Fuka看到父親心情感觸，慶幸他能經歷兒子的成長，不用活在失去她時的痛苦中。最後，Fuka感謝TikTok網民讓她可以與父親重逢，與父親見面是她最大願望。網民都為兩人團聚感到高興，紛紛祝福她可修補被偷去的父女情。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳