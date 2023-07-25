【書簿】新版教科書内容不變頁數更改 殿堂級主持人：堅持買二手書慳書簿費

▲ 8月份是買書季。（資料圖片）

求學時期，放暑假，代表又完成一個學習階段，稍事休息，再上一層樓。「再上一層樓」的意思，是新學年又要多行一層樓梯，那陣學校設施沒有今天的先進，升降機欠奉，中一在地下一層，如此類推，上到中五，就要行五層樓梯，步步高陞。

但放暑假的另一意義，就是「又要買新課本嘞」！暑期將盡，父母一定要騰出兩、三天，陪我去港九幾間書局，選購新學年的課本，相信過來人一定對齡記、辰衝記憶猶新。踏入八月份，得到學校的書單，就要開始憑書單買書大行動，好彩的，一、兩次就買齊，萬一書局員工一句：「未出喎，遲啲再嚟過啦！」那就望穿秋水，有時會等到開學也未買到需要的新課本。

「其實新學期，阿Sir同Miss用嘅課本，同舊年一模一樣。」好事之徒說起一件我們都撞過板的買書往事：「我就試過攞咗阿哥家姐上手嘅課本，以為可以慳番一筆，點知，上堂聽書，阿Sir叫翻去第十頁，咦？！點解我本書第十頁同其他同學仔本書嘅第十頁唔同內容嘅？睇真啲——哦，因為佢哋係新版，同我本舊版只係多咗一、兩頁無謂嘅插圖，內容根本無變，但係頁數就完全唔同。阿Sir溫馨提示：『最好買本新版啦！』相當無奈。」

我們當然知道這是出版商的推銷手法，同一本課本，稍作改動，就可以防止舊版循環再用，我堅持去專賣二手課本的書店買二手書，回家借同學新版參考，自己做少少改動，每年省回不少書簿費。

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