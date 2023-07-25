【怪獸家長】5歲男童餐廳搗亂老闆勸說管教 媽媽不滿網上公審

▲ 有台媽在上周末去花蓮買外賣，隨行的5歲仔入食店便碰店內物品，更在樓梯跳上跳落，老闆出言勸說管教，台媽不滿將事件放上網公審。

日本愈來愈多餐廳「禁止小孩內進」，皆因小朋友好奇心大愛搞搞震！台灣有媽媽近日到花蓮一間食店買外賣，隨行的5歲兒子入食店便觸碰店內物品，更在樓梯跳上跳落，老闆出言勸說管教，台媽不滿將事件放上網公審，「你可以教育客人，但碰我的孩子就是不行！」，更呼籲親朋好友到食店刷一星評價，事件惹來網民反剿她是「怪獸家長」。

最新影片推介：

該名台媽前日(23日)在其Facebook發帖，指責「假期被一家不知道賣什麼的年輕老闆給毀了！」，她表示開了7小時的車到花蓮觀光，想外賣晚餐到酒店，因人生路不熟所以google看評論找推介的餐廳，豈料卻遇上不快的事，

我只能說這是一家對孩子非常不友善的店家！！！！ 花錢當然不是大爺，但我不曉得現在花了錢還要受氣的道理！

台媽指，她與近5歲的兒子進門點餐，只想點一碗黑糖粉圓就走，但點餐的老闆告知無法單點必須配主餐，正當她認真地看菜單時，兒子看到櫃檯上放了隻塑膠小恐龍，

5歲小男孩怎麼會不去摸？老闆#第一次 ：欸，弟弟這麼不要拿（聽得出語氣不是和善），後來兒子又轉到旁邊2層階級跳上跳下，老闆#第二次：弟弟不可以跳（語氣態度開始不悅）我持續點餐...

失落的兒子走到門口，看到雪櫃後想打開，老闆又再出言制止，台媽坦言，試問全天下媽媽，如果是妳，妳怎麼反應？

老闆應該從第一次制止他時眼神就沒離開他～立馬大聲喝斥弟弟那個不要碰！然後馬上對着我說『妳可以管一下妳的小孩！！！』？？？

台媽續指，那位年輕老闆一直叫她詳讀店規，但她卻認為自己只是買外賣，逗留時間有限，

看菜單都來不及還讀你店規？？？我看他應該頂多30出頭歲，我不奢望你站在媽媽立場想，我們只想你別再造成媽媽壓力跟怒斥我的小孩！！！

台媽機關槍式質問，「他是打破東西？大吵大鬧到其他客人反應？還是影響到你做生意了？？？？我覺得純粹是老闆你不喜歡小孩」，她更建議老闆嚴謹店規再加最重要一條，「嚴禁寵物跟小孩進入」以免壞了小店的規矩，更說：「我好想看看你怎麼教育你的孩子！」

網民轟寵壞兒子

貼文一出，即掀起熱議，有近萬個網民留言，逆風指台媽是怪獸家長，「笑死，自己不管好，去到別人的店本來就該遵守，自己小孩不教好，還怪別人，真的是恐龍家長，以後堪憂」、「自己的小孩，自己不教，以後就等著讓社會教」、「完全寵壞耶！這小孩長大後真的頗令人擔憂」、「管好自己小孩不是基本要求嗎？難不成要老闆幫你管？」

有身為家長的網民，回應台媽，「我是一位6歲小孩的媽媽，不要用孩子沒辦法就是好動，來當作理直氣壯的道理，店家有權利阻止這種行為，因為會影響到別的客人，要做不是只做妳生意，不要把自己看的很大很重，我相信在店裡有其他影響品質的情況，店家也會阻止，並不是針對妳的小孩」、「我自己是父親，我絕對禁止小孩在公共場合尤其餐廳或狹小的地方跑跳，而且有別的客人用餐，請你尊重其他用餐客人，餐廳也不是你開的，櫃檯上擺放的恐龍是展示不是販賣品，就是不能觸摸，可見到你放縱小孩…」

有網民更指台媽法律知識薄弱，「教唆身邊的人去google洗一星評價是不知道會觸犯妨害名譽嗎？妳要害死妳的姐妹還是怎樣？哈哈！奇文共賞，笑死！不要以為隨便喊喊存證信函就顯得很厲害。」

點擊下圖，睇更多留言

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳