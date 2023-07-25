【校園欺凌】移英港男生帶𠝹刀鐵水壺返學自衛　嘆老師懶得管只口頭勸阻

▲ 珍心活的兒子講述在英國的校園欺凌事件。

很多港人家庭為了子女得到更好的教育而移民英國，不過要重新適應當地環境及文化一點都不簡單，而且不多不少都會存在種族歧視。有從英國回流返港的港人YouTuber「珍心活」，日前就訪問自己曾在英國讀書的兒子，揭示當地的校園欺凌事件，其子為了自衛更帶備𠝹刀及鐵水壺返學。

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「珍心活」表示很多港人家庭的子女，去到當地是讀幼稚園及小學，沒有功課非常自由，當然開心，但他的兒子去到是讀中學，開始就遇到很多問題。他的兒子表示英國校園欺凌問題嚴重，很多「問題青年」會在課堂上學狗吠，騷擾老師授課等，也會向老師舉中指、大叫等。

▲ 珍心活是回流港人。（圖︰YouTube珍心活）

有些同學上堂時看書、打機、直接開Zoom傾電話，甚至有男女朋友在班房攬攬錫錫等，反正就是「無人聽書」，只顧做自己的事，情況難以想像。而老師也懶得管理學生，每當事情發生都只會口頭警告，沒有實際行動。

連他都遇上壞學生挑釁，用手機拍他的大頭照，幸好有同鄉港人提醒他，稱「這裡的人很喜歡用武器打架」，樓梯口更是常見的「伏擊地點」，要注意不能一個人出入，也不要單打獨鬥，遇上打鬥事件一定要叫上其他港人幫忙。

為免被人打時，都有能力自保，所以他每日都會鐵水壺和𠝹刀防身，每天便將鐵水壺的水倒乾，以減輕重量作防身武器，方便「扑人」。另外還準備了一把𠝹刀跟身，放在西裝外套的內袋，必要時亮刀揮舞。

▲ 兒子表示當地欺凌情況嚴重。（圖︰YouTube珍心活）

而他也親身見過香港學生被欺凌，例如在路上突然被從後推你、踢你一腳、大聲嚇一嚇你等，直言「香港人在學校比較好欺負」。至於如何應對欺凌，他也有自己的一套生存法則，如對方向你握手時，要顯示出自己有力，頭也不能垂下，要挺胸，否則只會被認為弱小。另外，在面對對方挑釁的行為時不可示弱，最好還擊，否則日後只會淪為長久欺凌的對象，欺凌的行為也會愈來愈過火。他說︰

喺英國謙厚係行唔通，要有型，唔可以Thank you呀Sorry呀咁樣，想融入就要扮型，學他們碰拳、握手等。

網民看完片段就留言表示，「父母會覺得移民後學習環境一定係變好的，但係從乖乖的華人學校轉去風氣差的學校，一開始都係手足無措，但係之後靠自己努力轉校，考到好大學，嗰種成功感外人無法體會，希望都相信你兒子以後會愈戰愈強 」。

有人就覺得學校是社會的縮影，讓仔女提早經歷是好事︰

學校就是社會的縮影, 孩子將來在社會工作也會遇到大大少少的這類問題, 逃避不了, 只有勇敢面對, 你的兒子好有思想但經歷很不一般, 還要面對很多風風雨雨的未來, 大家加油！

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責任編輯︰王明芳