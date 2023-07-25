  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離奇命案】北海道女裝大叔成「無頭屍」伏屍旅館　29歲女疑犯和醫生父被捕

健康 13:54 2023/07/25

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

北海道離奇命案！女裝大叔成「無頭屍」伏屍旅館，29歲女疑犯和醫生父被捕。

近日，日本北海道一間旅館發生殺人命案。7月2日，札幌市一間旅館的工作人員發現一名男子於客房浴室內遭人殺害，頭顱更被人砍下，不知去向。24日，警方拘捕一對父女嫌犯。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜　營養師分享健康之選+落單貼士

綜合日媒報道，7月2日下午3時20分，警方接報北海道札幌市一間旅館的浴室内發現一具無頭男屍，死者的遺體倒在浴缸內，身上有致命的戳刺傷，死因是「出血性休克」。事發現場沒有打鬥的痕跡或血跡，床鋪也沒有使用過的跡象，而死者被發現時全身赤裸，衣服、手機等隨身物品，以及遺體的頭部全都找不到。

警方研判，由於浴室内有清洗血液的痕跡，死者應是在浴室中被殺害後才遭砍頭，而死者身上沒有防衛性傷口，推測他是在毫無防備時遇襲，並認為這宗事件應是熟人所為。

經警方進一步調查發現，死者為62歲的浦仁志，在一間知名建築材料公司的工廠上班。據死者的友人透露，他有女裝癖好。據報道，1日晚間11時左右，浦仁志穿著女裝參加旅館附近舉辦的派對活動，活動結束後與一位人士一起入住旅館。有相關人士透露，與浦仁志一同進入旅館者也身穿女裝，疑似戴著金色假髮，身高約160cm。

凌晨2時左右，該名人士獨自離開旅館，並在離開前曾向櫃檯打過電話，以聽起來像是女性的聲音說「我先離開」，且原本身著白衣，離開時卻換成一身黑衣。而浦仁志一直到隔天下午3點都沒有辦理退房，於是旅館工作人員前往房間察看，才發現其屍體。

點擊圖片放大
+7
+6

據旅館附近的閉路電視顯示，凌晨2時後，一名身穿黑衣、頭戴黑帽及配戴口罩的人士，拖著一個大型黑色行李箱，以及背著一個背包在旅館附近行走，隨後轉彎從畫面上消失。約6分鐘後，此人再次折返，並朝右邊方向離去。從畫面中可見，此人身材矮小，打扮像是女子。

經警方追查多日，於24日依屍體遺棄與損毀等罪嫌，拘捕29歲女疑犯田村瑠奈，以及其59歲醫生父親田村修則。有相關人士透露，田村瑠奈涉嫌在旅館內分屍，田村修則開車在附近接應。目前，警方將針對行兇動機等，作進一步調查。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【離奇命案】66歲婦人陳屍家中客廳流出屍水　丈夫伴屍2周以為妻在休息：等她爬起來
10:35 2023/06/16
【離奇命案】66歲婦人陳屍家中客廳流出屍水　丈夫伴屍2周以為妻在休息：等她爬起來
【駭人命案】謠傳玩「窒息式性愛」　40歲男子房內頭笠異物窒息死
17:50 2023/06/06
【駭人命案】謠傳玩「窒息式性愛」　40歲男子房內頭笠異物窒息死
【駭人命案】毒打友人逼吃糞再殺害分屍　冷血情侶逃亡1個月因1事自首
17:33 2023/05/20
【駭人命案】毒打友人逼吃糞再殺害分屍　冷血情侶逃亡1個月因1事自首

你可能感興趣

【離奇命案】66歲婦人陳屍家中客廳流出屍水　丈夫伴屍2周以為妻在休息：等她爬起來
10:35 2023/06/16
【離奇命案】66歲婦人陳屍家中客廳流出屍水　丈夫伴屍2周以為妻在休息：等她爬起來
【駭人命案】謠傳玩「窒息式性愛」　40歲男子房內頭笠異物窒息死
17:50 2023/06/06
【駭人命案】謠傳玩「窒息式性愛」　40歲男子房內頭笠異物窒息死
【駭人命案】毒打友人逼吃糞再殺害分屍　冷血情侶逃亡1個月因1事自首
17:33 2023/05/20
【駭人命案】毒打友人逼吃糞再殺害分屍　冷血情侶逃亡1個月因1事自首
健康問題 罪案 北海道 札幌 日本

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
12:02 2023/07/24
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】
13:10 2023/07/24
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】