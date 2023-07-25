【離奇命案】北海道女裝大叔成「無頭屍」伏屍旅館　29歲女疑犯和醫生父被捕

▲ 北海道離奇命案！女裝大叔成「無頭屍」伏屍旅館，29歲女疑犯和醫生父被捕。

近日，日本北海道一間旅館發生殺人命案。7月2日，札幌市一間旅館的工作人員發現一名男子於客房浴室內遭人殺害，頭顱更被人砍下，不知去向。24日，警方拘捕一對父女嫌犯。

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綜合日媒報道，7月2日下午3時20分，警方接報北海道札幌市一間旅館的浴室内發現一具無頭男屍，死者的遺體倒在浴缸內，身上有致命的戳刺傷，死因是「出血性休克」。事發現場沒有打鬥的痕跡或血跡，床鋪也沒有使用過的跡象，而死者被發現時全身赤裸，衣服、手機等隨身物品，以及遺體的頭部全都找不到。

警方研判，由於浴室内有清洗血液的痕跡，死者應是在浴室中被殺害後才遭砍頭，而死者身上沒有防衛性傷口，推測他是在毫無防備時遇襲，並認為這宗事件應是熟人所為。

經警方進一步調查發現，死者為62歲的浦仁志，在一間知名建築材料公司的工廠上班。據死者的友人透露，他有女裝癖好。據報道，1日晚間11時左右，浦仁志穿著女裝參加旅館附近舉辦的派對活動，活動結束後與一位人士一起入住旅館。有相關人士透露，與浦仁志一同進入旅館者也身穿女裝，疑似戴著金色假髮，身高約160cm。

凌晨2時左右，該名人士獨自離開旅館，並在離開前曾向櫃檯打過電話，以聽起來像是女性的聲音說「我先離開」，且原本身著白衣，離開時卻換成一身黑衣。而浦仁志一直到隔天下午3點都沒有辦理退房，於是旅館工作人員前往房間察看，才發現其屍體。

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據旅館附近的閉路電視顯示，凌晨2時後，一名身穿黑衣、頭戴黑帽及配戴口罩的人士，拖著一個大型黑色行李箱，以及背著一個背包在旅館附近行走，隨後轉彎從畫面上消失。約6分鐘後，此人再次折返，並朝右邊方向離去。從畫面中可見，此人身材矮小，打扮像是女子。

經警方追查多日，於24日依屍體遺棄與損毀等罪嫌，拘捕29歲女疑犯田村瑠奈，以及其59歲醫生父親田村修則。有相關人士透露，田村瑠奈涉嫌在旅館內分屍，田村修則開車在附近接應。目前，警方將針對行兇動機等，作進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣