【九霄驚魂】男歌手搭飛機換座位不成　失控發酒瘋遭警制服法庭判決出爐

▲ 歌手搭飛機換座位不成，失控發酒瘋遭警制服法庭判決出爐。

歌手飛機鬧事判決出爐！一名居於澳洲的黑人歌手Bolic Malou 於今年3月18日搭乘捷星航空（Jetstar）飛往墨爾本的航班時疑發酒瘋，為了與同行女友及孩子同坐，竟強行換座位。事件最終驚動警方派人上機，並出動電棒連續電擊3次才成功將他制服。有關影片隨後於網上瘋傳，法院最近亦就事件下了判決，歌手被判予罰款，但緩刑1年。

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根據外媒報道，事發當天，黑人歌手Bolic Malou與女友於機場大堂發生爭執，女友於是向捷星航空要求，將自己的座位調去遠離男友的位置，她的要求其後亦得到批准。豈料，上到飛機的Bolic卻發現女友和小孩換了座位後，立即情緒失控，並未有理會其他乘客，徑自坐到女友旁邊，並且拒絕重回原本被安排的座位上。機組人員多次勸告無果後，只好報警求助。惟3名澳洲聯邦警察到場後，情況再度失控，有乘客更將Bolic Malou與警員衝突場面拍下。

據了解，Bolic Malou與警方在飛機走廊上發生肢體衝突，疑似醉酒的Bolic Malou，不但對警察鎖喉、更試圖搶走電擊槍，還打傷其他人。因此，影片中可見，警方隨後需要出動電棒，並將Bolic Malou連續電擊3次，令他痛得連聲大叫，更發軟攤在附近乘客的椅背上。

Bolic Malou事後被警察拖下飛機拘捕，並指控未遵守安全指令與傷害聯邦人員等4項罪名，並在獄中拘留2天。不過，他之後曾對媒體為自己行為解釋指，認為自己是被警方羞辱性執法才引起情緒，「我感覺自己像隻動物，在一歲的兒子面前，這感受並不是太好。」他最終被法庭判處1,500澳幣（約8,000港元）罰款，但獲得為期一年的有條件緩刑。

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責任編輯：羅嘉欣