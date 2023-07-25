  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【九霄驚魂】男歌手搭飛機換座位不成　失控發酒瘋遭警制服法庭判決出爐

健康 13:23 2023/07/25

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

歌手搭飛機換座位不成，失控發酒瘋遭警制服法庭判決出爐。

歌手飛機鬧事判決出爐！一名居於澳洲的黑人歌手Bolic Malou 於今年3月18日搭乘捷星航空（Jetstar）飛往墨爾本的航班時疑發酒瘋，為了與同行女友及孩子同坐，竟強行換座位。事件最終驚動警方派人上機，並出動電棒連續電擊3次才成功將他制服。有關影片隨後於網上瘋傳，法院最近亦就事件下了判決，歌手被判予罰款，但緩刑1年。

最新影片:

活得健康啲
【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜　營養師分享健康之選+落單貼士

根據外媒報道，事發當天，黑人歌手Bolic Malou與女友於機場大堂發生爭執，女友於是向捷星航空要求，將自己的座位調去遠離男友的位置，她的要求其後亦得到批准。豈料，上到飛機的Bolic卻發現女友和小孩換了座位後，立即情緒失控，並未有理會其他乘客，徑自坐到女友旁邊，並且拒絕重回原本被安排的座位上。機組人員多次勸告無果後，只好報警求助。惟3名澳洲聯邦警察到場後，情況再度失控，有乘客更將Bolic Malou與警員衝突場面拍下。

據了解，Bolic Malou與警方在飛機走廊上發生肢體衝突，疑似醉酒的Bolic Malou，不但對警察鎖喉、更試圖搶走電擊槍，還打傷其他人。因此，影片中可見，警方隨後需要出動電棒，並將Bolic Malou連續電擊3次，令他痛得連聲大叫，更發軟攤在附近乘客的椅背上。

Bolic Malou事後被警察拖下飛機拘捕，並指控未遵守安全指令與傷害聯邦人員等4項罪名，並在獄中拘留2天。不過，他之後曾對媒體為自己行為解釋指，認為自己是被警方羞辱性執法才引起情緒，「我感覺自己像隻動物，在一歲的兒子面前，這感受並不是太好。」他最終被法庭判處1,500澳幣（約8,000港元）罰款，但獲得為期一年的有條件緩刑。

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【九霄驚魂】乘客「胸悶」機上大鬧想開機艙門　南韓濟州航空驚險降落
13:22 2023/06/20
【九霄驚魂】乘客「胸悶」機上大鬧想開機艙門　南韓濟州航空驚險降落
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈
18:00 2023/07/12
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈
【九霄驚魂】驚險片段曝光機師空中突昏迷 　女乘客接手急降機翼斷2截
14:14 2023/07/20
【九霄驚魂】驚險片段曝光機師空中突昏迷 　女乘客接手急降機翼斷2截

你可能感興趣

【九霄驚魂】乘客「胸悶」機上大鬧想開機艙門　南韓濟州航空驚險降落
13:22 2023/06/20
【九霄驚魂】乘客「胸悶」機上大鬧想開機艙門　南韓濟州航空驚險降落
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈
18:00 2023/07/12
【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈
【九霄驚魂】驚險片段曝光機師空中突昏迷 　女乘客接手急降機翼斷2截
14:14 2023/07/20
【九霄驚魂】驚險片段曝光機師空中突昏迷 　女乘客接手急降機翼斷2截
健康問題 墨爾本 澳洲

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
12:02 2023/07/24
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李
16:55 2023/07/22
【好人好事】靚媽獨自帶2個月B搭飛機顯狼狽 知名男星伸援手推嬰兒車托行李