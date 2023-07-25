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【星二代】陪父母出席聚會靚樣激罕曝光　吳彥祖10歲愛女遺傳靚基因

娛樂 12:57 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

吳彥祖愛女正面激罕曝光！

近年在美國荷李活發展的吳彥祖，於當地拍戲兼成為職業賽車手，離港4年的吳彥祖近日一家三口返港。轉眼間他跟太太Lisa S.所生的女兒吳斐然（Raven）已10歲，吳彥祖跟太太也各自帶女兒跟朋友相聚，令混血女兒靚樣曝光！

日前Lisa S.相約名模好友陳嘉容、Ana.R聚會，Lisa S.帶同女兒Raven前來，而Ana.R也帶同一對子女出席聚會，三人是同期出道的模特兒，今次趁Lisa返港就趁機聚舊！

【愛妻男神】吳彥祖晒舊照賀Lisa S.生日　感謝太太陪伴身邊21年相愛到老

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混血女兒獨愛粉紅

相中所見，Raven眼大大兼皮膚黝黑，跟媽咪Lisa S.十分似樣，另外身穿粉紅T恤的Raven挑染了一個「粉紅頭」，其實Raven由細至大也鍾愛粉紅色，除了衣飾之外，連口罩也要揀粉紅色，名副其實是Pink girl。

另外，早前吳彥祖也帶女兒跟老友李璨琛和李煒尚飯聚，當日Raven穿上桃紅色背心，於鏡頭前擺出cool爆表情。

吳彥祖一家三口出席首映，9歲女兒挑染紅髮很搶鏡。

【明星豪宅】吳彥祖美國4千呎複式豪宅易手賺310萬港元　私人泳池健身房設備齊全

遺傳模媽基因愛扮靚

去年6月，吳彥祖一家三口現身紐約出席劇集《西方極樂園》（Westworld）的首映會。當時Raven拖住爸媽行紅地氈，令不少粉絲大叫驚艷，網友大讚Raven遺傳了父母的優良基因。

吳彥祖曾於IG分享女兒一張側面照，感慨女兒長大得很快，他寫道：「9年的時間過得真快，她的成長也真快。她的成長讓我興奮，但也讓我難過，我的小寶貝不再是我的小寶貝了！ 」

當時只得9歲的Raven戴了耳環，及至除夕夜，吳彥祖幫愛女塗指甲油，足見年紀輕輕的Raven已很貪靚！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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