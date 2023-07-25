【癌症殺手】男子狂咳2個月以為「長新冠」　確診肺癌4期醫生揭5類咳嗽要留神

▲ 男子狂咳2個月以為「長新冠」，求醫確診肺癌4期。（iStock圖片，非當事人）

久咳不癒要小心，有可能是大病找上門。一名40多歲男子本身不煙不酒，早前確診新冠肺炎後，持續咳嗽2個月，其後更咳出血塊，求醫檢查後，始發現患有第4期肺癌。

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台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇在節目《醫師好辣》分享案例，指該名40多歲男子沒有吸煙、飲酒的習慣，早前確診新冠肺炎，出現發燒、喉嚨痛、咳嗽的症狀，治療一周後，仍持續咳嗽，當時推斷是「長新冠」症狀。

不過一個多月後，男子再前來求診，指自己咳出大血塊，醫生認為情況不正常，遂建議他到醫院進行檢查。經檢查後發現，男子的右邊肺部靠近支氣管處有一個很大的腫瘤，最終證實為第4期肺癌。

陳亮宇指出，肺癌其實不易診斷，因為初期並非以咳嗽來表現。他提醒，如果咳嗽時伴隨以下4個症狀，應盡早求醫檢查：

咳嗽超過三周

胸痛

胸悶

有血絲

有血塊

陳亮宇強調，一般咳嗽會在一至兩周內逐漸改善，若超過三星期以上，建議接受胸部X光檢查。

肺癌主要成因

肺癌作為本港頭號癌症殺手，2020年錄得5,422宗新症。由於初期病徵不明顯，患者到晚期才確診，因此死亡率偏高。據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌的主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

值得留意的是，過去亦有不吸煙的女性患者也會罹患肺癌，原因是因為她們長期吸入廚房油煙，或受拜神的香火刺激而引發肺癌。

肺癌病徵

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

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責任編輯：羅嘉欣