【星二代】甄子丹大女甄濟如盡得汪詩詩靚基因　讀美國知名學府成王力宏師妹【多圖】

▲ 甄子丹與汪詩詩的19歲大女甄濟如，遺傳媽媽餅印美貌及爸爸的音樂才華。

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩於2003年結婚，並育有一對仔女，分別19歲大女甄濟如（Jasmine）和15歲細仔甄濟嘉（James）。適逢今年結婚20年，甄子丹決定向太太「補償」，選擇太太喜歡的意大利科莫湖邊補擺盛大婚禮。

甄子丹日前在社交媒體上載婚禮相片，可見婚宴很盛大，還出動名車及遊艇，一家四口更換上多套禮服及晚裝裙拍攝全家福，既優雅又奢華。

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「3:7」完美比例

今年19歲的大女Jasmine，眨眼已蛻變成亭亭玉立的美少女。身高幾乎追趕媽媽之餘，連外貌也遺傳媽媽的餅印樣，擁有一雙又圓又大的眼睛，以及標誌性豐厚嘴唇，十足「迷你版汪詩詩」。

Jasmine還上載白天時的派對造型，穿上兩件頭裝束輕露纖腰，貼身剪裁大騷線條美，散發出陣陣女人魅。

▲ （IG圖片）

她曾晒出一張「九頭身」全身照，擁有完美「3:7」比例，視覺震撼網民眼球，跟媽媽汪詩詩一樣具有模特兒身形的條件。

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王力宏+歐陽娜娜師妹

Jasmine目前入讀國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），成為台灣歌手王力宏、歐陽娜娜等師妹，更憑努力兼實力考獲獎學金，非常叻女。

她擅長彈琴和結他，同時更有一副好歌喉。爸爸甄子丹曾讚揚女兒聲底厚，上台唱歌毫不怯場，表明不介意子女將來入行，只要有天分和興趣可以一試，但最重要先讀好書。

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Jasmine的音樂天分遺傳自父母，不少人以為「宇宙最強」出身武術家庭，查實甄子丹來自音樂世家，甄父擅長小提琴、二胡及古典鋼琴，甄母則唱女高音兼習武。

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