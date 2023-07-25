  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 14:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】甄子丹大女甄濟如盡得汪詩詩靚基因　讀美國知名學府成王力宏師妹【多圖】

娛樂 14:05 2023/07/25

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

甄子丹與汪詩詩的19歲大女甄濟如，遺傳媽媽餅印美貌及爸爸的音樂才華。

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩於2003年結婚，並育有一對仔女，分別19歲大女甄濟如（Jasmine）和15歲細仔甄濟嘉（James）。適逢今年結婚20年，甄子丹決定向太太「補償」，選擇太太喜歡的意大利科莫湖邊補擺盛大婚禮。

甄子丹日前在社交媒體上載婚禮相片，可見婚宴很盛大，還出動名車及遊艇，一家四口更換上多套禮服及晚裝裙拍攝全家福，既優雅又奢華。

【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感

點擊圖片放大
+5
+4

【明星瓷婚】甄子丹汪詩詩結婚20周年　意大利科莫湖補辦婚禮慶祝

「3:7」完美比例

今年19歲的大女Jasmine，眨眼已蛻變成亭亭玉立的美少女。身高幾乎追趕媽媽之餘，連外貌也遺傳媽媽的餅印樣，擁有一雙又圓又大的眼睛，以及標誌性豐厚嘴唇，十足「迷你版汪詩詩」。

Jasmine還上載白天時的派對造型，穿上兩件頭裝束輕露纖腰，貼身剪裁大騷線條美，散發出陣陣女人魅。

（IG圖片）

她曾晒出一張「九頭身」全身照，擁有完美「3:7」比例，視覺震撼網民眼球，跟媽媽汪詩詩一樣具有模特兒身形的條件。

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

【星二代】盤點5大最靚星二代　甄子丹18歲女兒騷黃金比例身段【多圖】

王力宏+歐陽娜娜師妹

Jasmine目前入讀國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），成為台灣歌手王力宏、歐陽娜娜等師妹，更憑努力兼實力考獲獎學金，非常叻女。

她擅長彈琴和結他，同時更有一副好歌喉。爸爸甄子丹曾讚揚女兒聲底厚，上台唱歌毫不怯場，表明不介意子女將來入行，只要有天分和興趣可以一試，但最重要先讀好書。

點擊圖片放大
+30
+29

Jasmine的音樂天分遺傳自父母，不少人以為「宇宙最強」出身武術家庭，查實甄子丹來自音樂世家，甄父擅長小提琴、二胡及古典鋼琴，甄母則唱女高音兼習武。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
11:35 2023/07/19
【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐
16:36 2023/07/19
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐
【星二代】盡得李麗珍優良遺傳　許愿愛女許倚榕拒入行專注做KOL【多圖】
13:32 2023/07/23
【星二代】盡得李麗珍優良遺傳　許愿愛女許倚榕拒入行專注做KOL【多圖】
【星二代】陳奕迅18歲愛女正面樣罕有曝光　陳康堤遺傳超強基因成「迷你版徐濠縈」
12:19 2023/07/24
【星二代】陳奕迅18歲愛女正面樣罕有曝光　陳康堤遺傳超強基因成「迷你版徐濠縈」
【星二代】跟意國公主成為好姊妹朋友圈超猛 　沈月染金髮被網民批氣質頓減
13:17 2023/07/24
【星二代】跟意國公主成為好姊妹朋友圈超猛 　沈月染金髮被網民批氣質頓減
【星二代】陪父母出席聚會靚樣激罕曝光　吳彥祖10歲愛女遺傳靚基因
今日 12:57
【星二代】陪父母出席聚會靚樣激罕曝光　吳彥祖10歲愛女遺傳靚基因

你可能感興趣

【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
11:35 2023/07/19
【星二代】苗僑偉愛女身材Fit爆　苗彤拒選港姐不靠父蔭留美加發展【多圖】
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐
16:36 2023/07/19
【星二代】郭政鴻13歲細女顏值高盡得真傳　網民以為女朋友提議參加港姐
【星二代】盡得李麗珍優良遺傳　許愿愛女許倚榕拒入行專注做KOL【多圖】
13:32 2023/07/23
【星二代】盡得李麗珍優良遺傳　許愿愛女許倚榕拒入行專注做KOL【多圖】
甄子丹 汪詩詩 娛樂人物職業 演員 星二代 娛樂行業

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
12:02 2023/07/24
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】
13:10 2023/07/24
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】