【幼稚園】3間幼稚園推戲劇教育 逾60%幼兒語言及認知範疇進步

▲ 中華基督教會屯門堂教育機構三間幼稚園推戲劇教育。

中華基督教會屯門堂何福堂幼稚園/幼兒園、中華基督教會屯門堂幼稚園/幼兒園，以及中華基督教會屯門堂幼稚園二校致力推行戲劇教育，校方按照每個主題進行四課戲劇教學活動，校方發現自推行戲劇教育後，漸見成效，例如幼兒能從戲劇形式的活動環境中，實踐與他人合作和討論；透過扮演不同角色的遊戲，提升肢體表達能力；從故事情節中，亦可鼓勵幼兒從多角度思考以及分享感受，明白輸贏不是最重要，更學會享受過程。最大的獲益，就是利用戲劇中豐富的語言學習經驗，加強幼兒語言思維和表達能力，促進幼兒聽、說、讀、寫能力的語文發展。

校方舉例說，在「幫助我們的人」主題中，老師入戲作消滅病菌特攻隊隊長，幼兒則為隊員，請他們幫助隊長監察人們是否有注重公徳心和保持公眾環境衛生，幼兒分成小組討論，得出不同的總結和感受，如不應在公園亂拋垃圾、應該掩着口鼻打噴嚏、感到清潔工人清潔街道的辛苦並想感謝他們等。

另一例子是，一位 K3 小朋友在日常活動中，常因輸贏問題而引起發脾氣，包括大叫、不理睬他人、盯人等情緒及行為問題，但經過戲劇故事「騎吧小熊」一連串的戲劇活動後，小朋友學會了解別人的感受。在接下來的聯校運動會中，即使未能跑第一，但已能控制自己的情緒，學會為別人感到高興。

每個級別的戲劇教育內容亦有不同，在K1階段，幼兒會由老師講解故事內容和句子詞彙，再跟幼兒一起以書面語朗讀書中句子，讓他們建立良好的聆聽和說話能力的基礎；基礎掌握後，再開始豐富幼兒讀、寫的經驗。而在 K2 幼兒階段，當幼兒了解故事內容後，老師會跟幼兒一同討論當中情節，引導思考、自由發表意見和感想。至於K3 階段，老師更可為幼兒提供作更多延伸學習活動，通過與故事主題相關的遊戲，滲入相關知識，同時培養幼兒溝通協作、分析思考和創意解難等能力。

校方研究發現，自推行戲劇教育後，在定期的幼兒評估中，尤其是在語言及認知範疇方面，有 60%以上幼兒於下學期評估表現，較上學期評估有明顯的進步，此舉亦讓教師發現戲劇教育為幼兒帶來的正面的轉變，更加了解到個別幼兒的程度，大大提升對優化課程的推動力。

此外，校方亦積極推行藝術教育，期望藉以藝術活動增加幼兒接觸藝術的機會，從小培養幼兒對藝術的興趣。於2021-2022成立藝術發展團隊專為學校規劃藝術課程，更罕有地增設藝術老師一職，於校內推行一系列小組美藝活動及集體美藝教學，入班教授不同的創作技巧，例如砂紙畫、水墨畫、版畫等，更會搜羅多樣化的藝術素材，如塑膠彩、輕黏土、陶泥等，讓幼兒進行不同的觸感創作，開闊藝術視野，發揮創意。幼兒完成作品後，校方會將之展示出來，讓每位幼兒均有機會展示自己的作品，幼兒可以隨時分享創作方法，建立人與人之間彼此欣賞的文化，加強表達能力和自我認同感。

除了推動校內的藝術教育外，校方於 2016 年度開始，亦積極推薦及指導幼兒參與校外的藝術相關比賽項目，發掘幼兒藝術方面的潛能，至今已累積多個不同機構頒發的獎項，包括冠亞季軍、金銀銅獎等，可見藝術教育的推行成效突出，幼兒除了掌握到創作技巧，更能夠透過藝術提升自信心、抒發情感，而最重要的就是讓幼兒能夠享受藝術，對幼兒和學校亦是一個很大的肯定和鼓勵。

中華基督教會屯門堂教育機構校董會主席黃慧英博士表示，藝術和戲劇教育能為幼兒提供一個另類學習模式，並且與生活息息相關，活動都是一個手、眼、腦並用的創作過程，幼兒需要用多種感官進行感知，用腦去想像和理解，並用語言去表達自己的感受、思想情感和所見所聞，再把自身感受轉達給他人。校方致力推行「藝術和戲劇教育」，能貫穿有趣和多樣化的學習，體現幼兒全面發展方向，充分達至全人教育的目的。

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