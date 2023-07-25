【AKB48】冼迪琦將推出首本個人寫真　小迪：讓大家看更多不同的我【多圖】

▲ 冼迪琦（小迪）將推出首本個人寫真。

現年24歲的AKB48 Team TP香港成員冼迪琦（小迪），在上月9日於社交網宣布離隊，表明希望自己可以去嘗試更多不同的風格和突破。

在昨日（7月24日），小迪就宣佈推出首本個人寫真集，更先後公布內衣照以及另外兩個造型，成為討論區的熱話。

【AKB48】冼迪琦在網上突然宣布離隊盼有突破 童星出星曾演馬國明養女

冼迪琦首本個人寫真

冼迪琦在社交網預告自己的首本個人寫真集即將推出，並附上兩張身穿內地的側身相派福利。她再於今日（7月25日）公開自己身穿藍色連身裙、白色背心的寫真預告圖，並分享感受：

20230725 […] 🤍

AKB48 Team TP 冼迪琦 1st 寫真集



看到大家對前幾天發佈的寫真集照片反應熱烈

真的真的好開心( ᵒ̴̶̷̥́ _ᵒ̴̶̷̣̥̀ )

感謝大家的支持

除了之前公佈的以外

寫真集還有好多不同風格的照片

讓大家看更多不同的我 希望大家都會喜歡💕

另外公司也在努力中

相信很快便可開始預購( ･ㅂ･)و

大家敬請期待！

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離開AKB48

秋元康監督的日本女團AKB48其中一個海外團體是AKB48 Team TP，活躍於台灣，成員以台灣人為主，亦有幾位香港人，包括小迪在內。

在2018年，她正式入團，屬於Unit Peek A Boo小隊，亦同時是企劃樂團The Puzzle5的鼓手。

在2019年，她被官方以「違反成員行為條例」為由暫停活動，雪藏兩個月後再獲解除處分，陸續參與不同工作。

今年5月，小迪更首次擔任第7張單曲《11月的腳鍊》Centre，惟一個月後她突然宣布要從AKB48 Team TP畢業，令人感可惜。

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童星出身

小迪在6歲時參加《殘酷一叮》加入TVB成為童星，做過《放學ICU》的星級小主持，曾參演多部電視劇包括《隔世追兇》、《阿旺新傳》、《高朋滿座》等，又在《律政新人王II》飾演馬國明女兒。

她亦曾於Viu TV劇集《賤民20》中飾演女主角吳海昕的女學生，亦曾在《愛·回家之開心速遞》客串亮相。

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