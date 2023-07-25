【照顧者悲歌】結婚56年不忍癌妻受盡痛苦　76歲翁勒斃摯愛庭上淚崩：她哭求我幫她

▲ 結婚56年不忍癌妻受盡痛苦，76歲翁勒斃摯愛庭上淚崩：「她哭求我幫她。」

照顧者壓力龐大，非旁人能想像。英國一名76歲老翁，因被控於2021年12月在家中勒斃結婚56年的74歲妻子，而在近日上庭接受審訴。老翁在庭上淚稱妻子身患血癌，曾花5到6個星期時間哀求他下手，協助自己結束生命。法院最終在日前判老翁謀殺罪名不成立，誤殺罪成，待本月27日判刑。

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綜合外媒報道，英國退休礦工David Hunter及妻子Janice在中學時期認識，結婚56年。兩人在20年前搬往塞浦路斯享受退休生活，直至Janice在2021年確診血癌，需要承擔高昂醫療費，丈夫David亦在同年12月於家中勒死太太。

David被控殺妻，日前在庭上表示，老婆在離世之前數星期，身體已極度虛弱，接近失去活動能力，身心都承受著極大痛苦。David花了5到6星期時間，哀求丈夫幫自己「結束痛苦」。

David指，如果妻子並非苦苦哀求，他即使「過一百萬年」也絕不會殺死妻子，又指對方「不只是我的妻子」，更是「我最好的朋友」。他指自己曾希望妻子能回心轉意，又表示非常愛對方。

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律師表示，David獲判謀殺罪不成立，誤殺罪成，原因是他不是早有預謀，而是在眼見太太承受極大痛苦之時，才一時衝動落手。

法官同意David跟太太關係融洽，而在案件宣判之前，David已被關押扣留了19個月。但David曾表示，相比起太太離世前半年所承受的痛苦，自己在獄中的時光根本不算甚麼。

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責任編輯：羅嘉欣