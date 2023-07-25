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【烏托邦浩劫】個個爭住同李炳憲合作　朴寶英朴敘俊合演新婚夫婦

娛樂 13:19 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《烏托邦浩劫》

韓國電影繼《白頭山：火山浩劫》後又一借災難寫人性的災難片《烏托邦浩劫》，由《緊急迫降》的李炳憲、《梨泰院Class》與《驅魔使者》的朴敘俊、《大力女子都奉順》朴寶英三大韓星主演。

至於導演是憑《模糊的時間》摘下第54屆韓國電影大鐘獎最佳新人導演獎的嚴泰和，故事講述一場大地震帶來世紀浩劫，整個首爾在一夕間變成廢墟，唯有一棟「皇宮豪園」大廈竟奇蹟地䇄立不倒，成為災難中最後的烏托邦。

可是，這卻掀起大廈內外災民之間為爭奪生存空間爆發的矛盾，既充滿後末日危機感，同時更著重絕境中人性的刻劃。

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爭住同李炳憲合作
 
《烏托邦浩劫》早前在韓國舉行電影發佈會，導演嚴泰和率領眾演員李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金善映、朴持厚、金道允一同盛裝出席，並分享拍攝背後的故事。

發佈會上各演員都異口同聲表示：「因為想和李炳憲一起演戲才接演！」包括片中另一男主角朴敘俊：「我本來沒有收到《烏托邦浩劫》邀約演出，是我想和導演合作，加上聽說李炳憲前輩主演的消息後就主動毛遂自薦。」

而朴寶英和朴敘俊在片中飾演一對新婚夫婦，她回憶首天拍攝的情況：「和朴敘俊為了要拍攝電影中出現的道具照片，第一場拍攝的就是婚紗戲。」

她續指：「和朴敘俊首次見面，問候對方後就要穿起婚紗問始拍照。因為要看起來很甜蜜幸福，當時一直很苦惱，不知道該把手放在哪裡，怕會失禮！幸好拍攝結束後我們很快就變熟絡，相處感到很自在！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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