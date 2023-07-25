【兩性關係】首次與醫科生男友親密接觸變 「睇症」 女生被尷尬告知 : 你有痔瘡

▲ 與女友親蜜接觸時，醫科生男友突職業病發作。

與愛侶作親蜜接觸時，最好慎言，否則隨時令對方興致盡失！台灣一名女子於網上分享自己性事不愉快經歷，指與醫科生男友交往了半年，最近雙方決定於酒店進行第一次親密接觸時，男友於前戲時的一句話卻令浪漫氣氛盡失之餘，亦令她當場尷尬不已。

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女子早前於討論區Dcard發文表示，她原本對與男友首次的親密關係，感到既期待又害怕。豈料，男友正當想進一步時，卻從女方身上發現一個異況。她指男友在進行前戲時，突然從她雙腿間探頭，並說出「欸！你有痔瘡欸」，當下讓她來不及反應。她形容感覺到時間瞬間靜止，男方可能見到勢色不對，只好繼續尷尬微笑。

女方續指「雖然之後就順順做下去了，但當下真的有點冷掉」，她又猜疑醫科生男友此行為是否職業病發作，但又對於自己的第一次在這種尷尬情況下草草結束感到十分不甘心。事後想到這件事，她仍然猶有餘悸，還會不自覺摸屁股，「深怕自己是不是真的有痔瘡」。

台灣中醫師李俊儀曾指出，痔瘡本身為直腸後段黏膜與肛門口的靜脈叢發生血管擴張而形成的腫塊，且隨著年齡增長風險越高。有3種常見型態，分別為直腸後段黏膜的「內痔」、肛門口的「外痔」，以及兩者相加的「混合痔」。內痔通常會有血便的症狀，如果越長越大就可能會掉出來，造成脫垂的症狀；而外痔則會在坐下時感到疼痛及壓迫，且通常可以用手摸到。

5類容易長痔瘡高危人士

久坐不動 : 久坐會讓腹部血液流動變慢，導致臀部血液流通不順，久而久之就會形成靜脈曲張，變成痔瘡

孕婦 : 由於懷孕時腹部壓力會壓迫肛門和直腸長達9-10個月，因此女性得痔瘡的比率是男性的兩倍以上。

體重過重 : 體重越重的人，上半身壓迫臀部、肛門的問題就越嚴重，得痔瘡的機率就會比普通上班族更高。

長時間坐廁所 : 久坐馬桶時肛門過度出力，或是坐著玩手機玩到忘神，這些都會導致肛門壓力增加，日子久了便容易形成痔瘡。

暴飲暴食者 : 飯量大、習慣吃辛辣刺激食物等，都容易造成便秘，導致腹部壓力變大，長痔瘡的可能性亦隨之增加

5項建議預防痔瘡

李俊儀提出以下5項建議預防痔瘡：

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責任編輯：羅嘉欣