【極品僱主】港媽湊細路入樂園一大兩細坐露營車　外傭慘變「人力車伕」苦苦拉行

▲ 有港媽帶仔女入迪士尼玩，竟然一大兩細坐露營車，要求外傭負責拉行。

小朋友喜歡去主題樂園，但家長要湊足全日都好辛苦，不少家長會帶同外傭姐姐幫忙。可是有家長帶同手拉車仔入園，港媽與兩名小朋友坐在車中，由外傭負責拉車，港爸拍下照片放上社交平台後，有網民感到不妥而轉載至其他平台，事件引起網民爭議。

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有關相片被轉載至「生仔要考牌系列」，可見港媽與子女坐在一架露營手推車內，由束起長馬尾、踢拖鞋的工人姐姐負責拉車，而工人姐姐還要為少主孭背嚢。投稿者匿名表示，明白港媽帶仔女入迪士尼玩辛苦，但工人姐姐一樣好辛苦，港媽應該將心比己。

我知，你要湊住兩個去迪士尼玩係攰啲嘅，之但係一大兩細坐喺手垃車仔入面，然後要工人姐姐拖住走，難道工人姐姐就唔攰咩？

網民斥僱主做人要考牌

帖文引起網民熱議，對照片感到驚訝，形容這是現代人力車，紛紛斥責僱主「做人要考牌」，最離譜是大人都一齊坐。點擊圖片即睇網民意見︰

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投稿者今日（25日）再發文解釋4點，照片是由港爸拍攝，並放上其社交平台，「我相信嗰位先生都覺得張相係無問題，所以佢先將張相擺上自己IG度。」他既然公開照片，就要承擔有機會被轉載的風險。而照片中的字句「你唔覺得醜就得啦」，是港爸自己寫的。

投稿者也不欲事主被起底，故此對照片初步修輯過，他強調轉載這一張照片的原意是希望事主認真思考，檢討事件的問題所在，而非為了起底。

迪士尼樂園將禁露營車進入

然而，香港迪士尼樂園於7月31日起實施新規則，將會禁止兒童露營車和露營手推車進入園區，不論尺寸大小。日後只限手推輪椅、不少於三個輪轆並以步行速度行駛的電動輔助行動設備，以及尺寸不超過92厘米 x 132厘米的嬰兒車可以進入樂園。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳