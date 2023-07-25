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【癌症殺手】長期曝曬易致皮膚癌　醫生揭身上長5類黑痣要小心

醫生診症室 14:15 2023/07/25

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長期曝曬易致皮膚癌，醫生揭5類黑痣要小心。

皮膚癌是指皮膚細胞的惡性增生，癌細胞可以侵蝕附近組織，擴散到身體不同部位，常見的位於皮膚的表皮層，主要有三種：基底細胞癌、鱗狀細胞癌及黑色素瘤，當中以黑色素瘤最具危險性。皮膚癌每年的發病數字不斷上升，這可能與市民多參與戶外活動、人口老化、公眾對皮膚癌認知增加有關。雖然皮膚癌的發病率增加，但死亡率不算特別高，因為皮膚是最易觀察到的器官，出現癌變時也較易注意到而及早求醫。

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長期曝曬接觸紫外線是引致皮膚癌的主要成因，其他高危因素包括多痣人士、有近親曾患黑色素瘤之人士、皮膚白皙但易灼傷之人士及免疫系統較弱者。

黑色素瘤約佔5%的皮膚癌，會出現新的斑點，或原有的痣或斑變大、變形或變色，演變過程可長達數星期甚至數月。黑色素瘤可以出現在身體任何一處皮膚，例如面部、腿部、驅幹等，亞洲人較常見於足底、手掌、甲床或黏膜等位置，其增生速度快，通常在早期已有擴散趨勢，例如擴散至局部的淋巴結、或遠端器官，例如肺、大腦等。故此必須及早診斷及治療。

如果發現身上黑痣具有ABCDE法則等外觀上的可疑特徵，便有機會是黑色素瘤:

  • A (Asymmetry): 黑痣出現左右不對稱
  • B (Border): 黑痣的邊緣不規則
  • C (Color): 黑痣的顏色不均勻、有多種顏色
  • D (Diameter): 黑痣的直徑大於0.6厘米
  • E (Evolution): 黑痣出現快速變化，例如變大、突起、表面出現潰瘍或流血等

黑色素瘤的治療方法視乎癌症分期，如果屬早期癌症，最理想是透過手術將腫瘤徹底切除，有需要時會切除局部淋巴結。由於黑色素瘤的復發機會較其他皮膚癌高，因此必須定期覆診。晚期黑色素瘤患者或需接受標靶治療、免疫治療、化療、放射治療等。

皮膚癌是可透過防曬措施預防，所以應避免長時間曝曬，戶外活動時應塗防曬霜、穿長袖衣服、戴闊邊帽等。

皮膚科醫生劉顏銘

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撰文 : 劉顏銘 皮膚科專科醫生

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