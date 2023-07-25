  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 14:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【昆蟲出沒】沙田街坊家中驚見「灰色怪蟲」　網民眼尖認出真身：今年多到喊

健康 14:06 2023/07/25

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

有沙田街坊在家中發現「灰色怪蟲」，遂到網上求救，有網民認出其真身為「衣蛾」。

怪蟲出沒！有沙田街坊近日在家中發現樣貌奇怪、呈灰啡色的「神秘怪蟲」，於是在網上發帖向網民求救。有網民隨即認出，怪蟲真身為「衣蛾」，並指出今年夏天數量特別多，亦有網民指出牠們以衣物毛料為食，讓人不勝其擾。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜　營養師分享健康之選+落單貼士

事主在Facebook群組「沙田之友」發文，並上載圖片及影片，指「近排屋企好多」，遂向網民求救。從圖片及影片可見，「神秘怪蟲」身體呈灰啡色、扁平狀，正貼在牆上移動並不時探頭，而牆身則布滿水珠。

點擊圖片放大
+4
+3

帖文一出，隨即引來不少網民議論，有人認出怪蟲真身為「衣蛾」，並指出牠們經常出現在潮濕的環境，「潮濕就有，多黐在牆壁上，呈階磚形」，亦有人指出牠們會吃衣物毛料，「衣蛾好恐怖，真係會食啲衫」。

點擊睇更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

翻查資料，衣蛾（Tinea Pellionella，又稱Clothes Moth），坊間一般稱其為瓜子蟲、袋衣蛾、塵蟲、潮濕牆蟲。牠們大多出現在牆壁、天花板、樓梯等處較陰暗及潮濕的角落，以羊毛、毛髮、衣物、布料纖維及動物屍體等物為食。由於衣蛾偏好潮濕、陰暗及無風的環境，因此若要減少牠們的數量，就應保持家中乾燥通風，並定期打掃，減少其食物來源。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【昆蟲出沒】黃大仙街坊曬被單驚見神秘黑蟲　網民認出真身為黑金龜
14:07 2023/05/09
【昆蟲出沒】黃大仙街坊曬被單驚見神秘黑蟲　網民認出真身為黑金龜
【昆蟲出沒】酒店驚見30隻腳異形昆蟲　專家揭真身：會咬人被咬地方紅腫疼痛
17:40 2022/10/10
【昆蟲出沒】酒店驚見30隻腳異形昆蟲　專家揭真身：會咬人被咬地方紅腫疼痛
【昆蟲出沒】港男家中發現隱翅蟲　醫生：毒液具腐蝕性可致皮膚潰爛
17:33 2022/09/06
【昆蟲出沒】港男家中發現隱翅蟲　醫生：毒液具腐蝕性可致皮膚潰爛

你可能感興趣

【昆蟲出沒】黃大仙街坊曬被單驚見神秘黑蟲　網民認出真身為黑金龜
14:07 2023/05/09
【昆蟲出沒】黃大仙街坊曬被單驚見神秘黑蟲　網民認出真身為黑金龜
【昆蟲出沒】酒店驚見30隻腳異形昆蟲　專家揭真身：會咬人被咬地方紅腫疼痛
17:40 2022/10/10
【昆蟲出沒】酒店驚見30隻腳異形昆蟲　專家揭真身：會咬人被咬地方紅腫疼痛
【昆蟲出沒】港男家中發現隱翅蟲　醫生：毒液具腐蝕性可致皮膚潰爛
17:33 2022/09/06
【昆蟲出沒】港男家中發現隱翅蟲　醫生：毒液具腐蝕性可致皮膚潰爛
健康問題 昆蟲 滅蟲 網絡熱話 Facebook群組 沙田 Facebook

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
12:02 2023/07/24
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】
13:10 2023/07/24
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】