【昆蟲出沒】沙田街坊家中驚見「灰色怪蟲」　網民眼尖認出真身：今年多到喊

▲ 有沙田街坊在家中發現「灰色怪蟲」，遂到網上求救，有網民認出其真身為「衣蛾」。

怪蟲出沒！有沙田街坊近日在家中發現樣貌奇怪、呈灰啡色的「神秘怪蟲」，於是在網上發帖向網民求救。有網民隨即認出，怪蟲真身為「衣蛾」，並指出今年夏天數量特別多，亦有網民指出牠們以衣物毛料為食，讓人不勝其擾。

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事主在Facebook群組「沙田之友」發文，並上載圖片及影片，指「近排屋企好多」，遂向網民求救。從圖片及影片可見，「神秘怪蟲」身體呈灰啡色、扁平狀，正貼在牆上移動並不時探頭，而牆身則布滿水珠。

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帖文一出，隨即引來不少網民議論，有人認出怪蟲真身為「衣蛾」，並指出牠們經常出現在潮濕的環境，「潮濕就有，多黐在牆壁上，呈階磚形」，亦有人指出牠們會吃衣物毛料，「衣蛾好恐怖，真係會食啲衫」。

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翻查資料，衣蛾（Tinea Pellionella，又稱Clothes Moth），坊間一般稱其為瓜子蟲、袋衣蛾、塵蟲、潮濕牆蟲。牠們大多出現在牆壁、天花板、樓梯等處較陰暗及潮濕的角落，以羊毛、毛髮、衣物、布料纖維及動物屍體等物為食。由於衣蛾偏好潮濕、陰暗及無風的環境，因此若要減少牠們的數量，就應保持家中乾燥通風，並定期打掃，減少其食物來源。

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責任編輯：羅嘉欣