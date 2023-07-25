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【童樂居案】涉1個月內襲擊11名幼童　64歲前職員認11罪囚2年半

社會 13:46 2023/07/25

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童樂居。（資料圖片）

64歲前童樂居職員涉於1個月內多次於童樂居內襲擊11名3歲或以下幼童，包括因幼童離開地墊而多次將他們摔在地墊上等。涉案職員今（25日）於區域法院承認11項虐兒罪，被判囚2年半。法官判刑時指，本案案情嚴重之處是被告干犯多達11項控罪，涉案幼童年僅1至3歲，他們均不懂反抗及投訴被告行為。

被告馮鳳豪（64歲，替假幼兒工作者）今承認11項虐兒罪，另4項虐兒罪獲存檔法庭。

代表律師求情時指，被告在閉路電視片段看到自己的罪行時，會感到傷感及內疚。被告自被捕後，事件受廣大傳媒報道，令被告深感壓力，而且早前多名同事被定罪後，亦令被告感到傷感。

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法官判刑時指，本案案情嚴重之處是被告干犯多達11項控罪，涉案幼童年僅1至3歲，他們均不懂反抗及投訴被告行為。而且被告亦在其他幼童面前施襲，或會使其他幼童受驚及仿效。

法官又指，被告年幼時接受父親家長式管教，以及案發時工作量大增及人手不足，均不構成求情理由。法官指，涉案幼童令被告不滿的行為屬雞毛蒜皮，不會對受訓練的幼兒工作者造成困擾，就11項控罪判監30個月。

案情指，案發時間為2021年11月18日至12月13日，被告案發時為童樂居的替假幼兒工作者。被告曾於11月18日拍打2歲女童V頭部，令她失去平衡。被告兩日後又在不知名兒童將口罩遞給被告時，用力捏其左臉頰約兩秒，再用力掌摑該兒童右臉。被告同日抬起2歲男童Q，並將Q猛力摔在地墊上。

被告於11月26日強行拖拉3歲女童AC，3歲男童D隨後指向被告，被告突然猛力扯D左臂，將D提起至半空，把他摔到另一邊地墊，被告先後將AC及3歲男童A舉起摔到地墊上。此時AC再次爬到地墊範圍的邊緣，被告遂扯起AC左臂，把AC再次摔到地墊內。

其後被告將D及3歲男童F摔在地墊上，又扭2歲男童B右耳，被告並踢向D的臀部等及A的臉。及至12月3日晚上，被告從後拉住另1名不知名兒童的衣領將其拖行，並交予另1名職員。被告之後走向D，將其拖至地墊，被告再將D摔在地墊上。被告同日大力拍打1歲男童R的臉，又扭其左耳並搖晃其頭部數次。

被告於12月9日再以膠棒打R的頭，以及在2歲女童S脫下尿片交予被告時，掌摑S。被告又於12月13日大力拉扯B頭髮，在放手後令B仰後跌在地上，以及將B推往地墊。

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記者：梁錦麟

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