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《1/X劉德華的藝術空間》門票今開售　華仔落筆畫作為朋友唸經送祝福

娛樂 13:48 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

日前，劉德華宣布在西九文化區藝術公園自由空間FREESPACE首辦藝術《1/X劉德華的藝術空間》，門票已於今日（7月25日）上午10時起開售。

華仔今次活用整座建築物之餘更聯乘不同的藝術家，共同創作出與自身經歷、音樂、電影等相關的作品，以繪畫、書法、雕塑、影像、裝置等各種形式，向大眾展現這個前所未見的劉德華藝術世界。

劉德華西九舉行藝術空間展　與多位風格迥異青年藝術家互相融合

唸佛經送祝福
 
最新的短片中可見華仔親手畫畫、摺紙以及跟不同的藝術家溝通交流，一直出名善待朋友的華仔更講到：「如果我畫出來的畫想送給朋友，畫的時候我就會唸一次佛經，希望可以祝福所有接收到我畫的人。」
 
而在準備整個藝術展的過程中，華仔需要不停跟多位風格迥異的藝術家溝通，他更指出看字、看畫就會看到那個人的本身，當中就有不少他很欣賞的藝術家。

將巔峰承傳

提及今次《1/X劉德華的藝術空間》時，華仔直言：「這一個活動是我從來沒有試過，我需要跟很多不同的人進行溝通，以取得這種感覺。」

這主要在於華仔覺得一些仍未被發掘出、曝露在大眾眼前的好東西應該要被發現，拿出來跟大家公諸同好，與大家一同欣賞，保留好每個達到巔峰的光芒，將那一種巔峰承傳下來。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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