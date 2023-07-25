【細貓出軌】疑演舞台劇撻着陳伊霖　模特兒女友Kero爆應智越偷食

▲ 憑《全民造星》彈起的細貓（應智越）被爆出軌。

繼Nathan（魏念恩）之後，另一《全民造星》出身的歌手應智越被前度揭渣男行為！昨晚 （24 日）模特兒KeroLau於IG發長文大爆跟圈中男友分手，指男友於演出舞台劇時搭上女主角而出軌，有媒體報導指Kero的偷食男友，就是歌手細貓應智越，不甘被背叛的Kero接前度渣男行為。

KeroLau於IG分享一幅黑白相，是一堆跟前度的親蜜合照，惟Kero將前度的樣子「打格」，文章內容也沒提及前度名字。

【Do姐去旅行】鄭裕玲公布旅遊節目嘉賓名單 邀5大男神魏浚笙林家謙等被讚「真識揀」

▲ 模特兒Kero宣布與細貓分手。（IG圖片）

Kero宣布分手

帖文開首，Kero表示折磨了近一個月，她決定用最簡單的方法交代一段兩年半感情死去的過程。當中她寫道：「一段歷時兩年半的感情，由相識到相愛，拍拖後男方便很快將我帶到他的家中，希望我不再被前度所牽絆，可以與男方開始新生活。」

Kero續稱前度追求她時，將自己以「前度女友派綠帽」來作人設，善良、上進與細心都是他曾經有過的優點。

她寫道：「我們開始時，他說不上一無所有，但經濟不穩定是事實，談不上我要養他，互相扶持卻是我們當時的生活模式。」

【韓國升學】應智越詳解韓國升學需知 細貓：讀音樂1年學費約6至7萬港元

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

細貓參加《全民造星》入行

《全民造星》之後，細貓的歌手路發展不俗，之前更舉行音樂會，而Kero只能夠當「地下情女友」，她更爆前度演出舞台劇時背她出軌。而細貓在6月份演出舞台劇《得個夢、冇銀用》，跟女主角陳伊霖有感情線。

她寫道︰「兩年半過去，他的事業愈見起色，多人認識了，我一直選擇當一個地下女友心甘情願。一個舞台劇工作，他開始變得早出晚歸，從前會將所有朋友都向我介紹，但在舞台劇前這習慣開始改變了。」

Kero指前度「偷食」女主角感心虛，先行作一個藉口，她說：「當時我仍未察覺這一個變化，直到某一晚凌晨五點，他回家後將我叫醒，向我說舞台劇導演表示他的表現未夠好，導演希望他可以跟劇中的女主角多點私下溝通。凌晨五點尚在半睡的我不明所以，他又說自己剛剛試了一場戲，感覺不錯。」

結果翌日Kero從男方手機看到「偷食」證據，她寫道：「隔天醒來，覺得奇怪，我打開他的手機，看到他經理人發給他的一篇長文，內容大致是，他不應該在公眾地方拖那位女主角的手云云。而我，亦找到一封女主角寫給男方的曖昧信件，洋洋千字，難捨難離。」

▲ 細貓參加《全民造星》彈起。（IG圖片）

Kero揭發男友偷食

雖然揭發男友偷食，Kero起初跟對方拖拖拉拉，「往後是我們一連串的爭執、說分手、和好、又說分手、又和好。我在七月頭搬到我們的共同朋友家中暫住，男方給我說法是希望冷靜。」

及至7月，男方主動提分手，Kero說：「由七月初到七月十二號，男方給我的聯繫少之又少，我情緒一直反覆，不斷希望可以和好。當我有情緒失控時，男方曾經給我一個日子，說會給我一個說法，後來拖拖拉拉，在七月十二號，男方主動跟我分手。」

分手後Kero被前度埋怨不夠上進，以致兩人分開。Kero寫道︰「後來在不同朋友口中聽到，男方向外說法是我不求上進，沒有與他同步，而且在爭執中說出「已經不愛他」的說話，令他心傷透。他希望可以離開我，他想向自己的目標去飛。」

除了當模特兒，Kero更開班教書法，她反問：「這兩年多我再多懶惰，也能負責我們之間多於一半的生活費，我是如何不上進？」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

演舞台劇另結新歡

直至某日，Kero返回舊愛巢發現男友另一部電話，驚見男友跟小三既然有「紀念日」。

「在日曆中將6月30號定為「紀念日」時，我才醍醐灌頂，明白來龍去脈。那個紀念日不是屬於我，而是男方跟那位女主角一個帶有心心圖案的紀念日。完整的故事大概就是在舞台劇中另結新歡，被發現後，在我短暫離家時因利成便，用「不上進」與「傷他心」作原因，處死我們的愛情。」

Kero直言面對這份感情，她敢說自己問心無愧，而前度亦對她坦承出軌。Kero寫道：

「如果有人認為我想用這篇文章將男方的事業拉下，我相信男方應該知道，我本來可以寫的材料大概還有三份二。這一個星期以來，男方一直害怕我會公開此事，親口承認自己出軌，一直用「我道歉囉」「我錯哂囉」來表達關心。而經理人亦一直對我朋友旁敲側擊，用「跳掣」形容我，認為我聽到男方所謂道歉，就應該從容放下，開開心心面對人生。」

最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

Kero稱曾經希望男方可以回頭，更想對方可以關心她一下，惟隨著日子一直過，她現這個人老早已經走遠。

她說：「我最後一直等他一個真誠道歉，但一直等不到，聽到的是一堆發條式的「對唔住囉」。最後我決定自我解脫，公開此事，不想自己回頭，亦不想他的鬼話變成大家眼中的真相。」

Kero希望來個了斷以及幫自己搵出口：「我不知道公開此事會令自己的生活變成如何，但我希望找到一個出口，將此事完結，亦希望男方知道，世界不會圍著你轉。」

最後Kero跟前度說︰「你沒有尊重過的，一樣不會向你尊重。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R