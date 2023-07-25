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【47人初選案】何桂藍稱懂《國安法》有風險　從未想過「撳個反對掣就係犯法」

社會 14:10 2023/07/25

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何桂藍稱，她雖明白某些審議行為或有觸犯《國安法》的風險，但從未想過「撳個反對掣就係犯法」。（資料圖片）

民主派初選案今（25日）踏入第91日審訊，前《立場新聞》記者何桂藍續作供。何稱，她雖明白某些審議行為或有觸犯《國安法》的風險，但從未想過「撳個反對掣就係犯法」，形容是匪夷所思。何又稱，攬炒是假設中共一定會反應過度，「做啲要解決問題唔需要做到咁盡嘅嘢」。

被告何桂藍第6日作供，何指她在2020年6月想說服選民，不要認為有了《國安法》，香港便已經完全沒有希望或全沒有抗爭餘地，而她也不會因此放棄未來的選舉。何稱，她雖明白議員於某些審議行為或有觸犯《國安法》的風險，但她從未想過「撳個反對掣就係犯法」，形容是匪夷所思。

辯方大律師Trevor Beel就何撰寫的Facebook貼文【香港人，千其唔好睇少自己 — 攬炒的哲學】提問，何於文中以Game of Chicken（懦夫博弈）比喻香港與中共的局面」。何解釋，港人不一定要對方受到損傷，而是要對方選擇要鎮壓或回應民意，所以攬炒是假設中共一定會overeact（過度反應），「做啲要解決問題唔需要做到咁盡嘅嘢」。

何續稱，即使港人不爭取也不示威，民主化本來便是香港的憲制責任。而「遍體鱗傷，焦頭爛額」的前提是對方堅持「撞架車埋嚟，唔履行憲制責任」，可以聽從民意時選擇不聽。何強調「冇人迫佢揀鎮壓」，毋須說立《國安法》很無辜，對方選擇破壞香港制度時當然要承受代價。

聆訊明（26日）續。

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記者：陳曉欣

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