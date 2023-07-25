【軟飯王】名校畢業做足13年軟飯王 其貌不揚男生10個方法留住女人心

▲ 食軟飯，其實都唔容易。

想食軟飯一點都不容易，一定要有點本事！很多人覺得食得碗軟飯，必定要靚仔高大有型，但是這個32歲日本軟飯王fumi君其貌不揚，但足以令歷任女友都向他求婚，在過去的13年，fumi君沒有上過一天班，靠著7任女友包養。事實上，他畢業於日本著名大學早稻田大學人文科學院，大學畢業以來後一直住在每任女友的房子裡，連身上的衣服、手錶等都是女友買，究竟他靠什麼留住女人心?原來就是這10個方法。

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日本電視台的節目組到fumi君家，拍攝他一天的生活，職業軟飯男最重要是識煮飯，「要想留住女人的心，就要留住女人的胃」fumi君的金句是：對於軟飯男來說，重要的不是吃飯，而是做飯。

方法1:為女友煮足3餐

現在女友的一日三餐，都是由他來準備的。日式西式都難不倒他，而且有時間還會鑽研廚藝，更會研究減少熱量，幫助女友保持身材。

方法2：必須比女友早起準備早餐

早上7點，當女友還在睡夢中的時候，fumi君為女友準備早餐和便當。這個操作其實暗藏著他的小心機。fumi君說：女孩子早上起來要玩會手機，還要化妝，時間很緊張。當女友起來的時候，看到桌上已經擺好了豐富的食物，不但心情會很愉悅，還可以節省出門的時間。這樣一來他在女友心裡就會被加分。而像這樣的細節，在他和女友相處時幾乎無處不在。

方法3：充分為女友考慮

一個女生肯定不會對外宣稱自己包養了一個軟飯男，所以深藏功與名是必須的。有時，他會特意放一點急凍的食物在便當盒，看上去就像女友匆忙中自己做的。這樣一來，女友在同事看來就是個非常勤奮又會做飯的女生。

方法4：每天親自送女友上班

和女友吃完早餐以後，他會幫女友拎著包，把她護送到地鐵站上班。

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方法5：包辦所有家務

將家裡打掃得井井有條，洗衣服、洗碗、清理馬桶……而且會根據女友的喜好和生活習慣來清理房間。fumi君會在平時的聊天和觀察中確定女友的生活細節。否則，就很可能清理了女友不想讓他清理的地方，好心辦壞事。做完家務，是fumi君的休息時間，開始打機，從遊戲機、手錶到電視機，都是女友花錢買的。

方法6：絕不主動讓女友花錢。

他拒絕了20次女友20次送遊戲機，他不希望讓女友亂花錢，所以從不會主動要求女友給他送東西。他覺得：如果女友的錢都存起來，那也相當於自己的錢。到了下午，fumi君會到海邊跑步、潛水，做一些自己喜歡的運動。

作為一個專業的軟飯男，身材管理也是必須的。運動結束，他會到海邊的咖啡店享受一人的悠閒時光。

方法7：為女友花小錢

fumi君也會經常利用打遊戲或者寫作賺到的小錢，為女友買個快餐。時不時提供這種小驚喜，通常女友就會感到非常滿足。

方法8：去車站接女友下班

每天在女友下班的時候，他會風雨無阻地去車站接女友下班，只為給女友滿滿的歸家儀式感。

方法9：成為女友的樹洞，聽她抱怨工作上的事

接女友回到家以後，親手幫女友洗澡。之後，fumi君再做好豐盛的晚餐，一邊吃，一邊聽女友抱怨工作上的瑣事。 fumi君說，女友在工作中肯定有很多壓力。那麼成為女友的專屬樹洞，傾聽她的各種煩心事，再給予她適當的安慰和鼓勵很重要。為伴侶提供良好的情緒價值，是不可或缺的。

方法10：幫女友進行睡前按摩哄她入睡

到了入睡前，fumi君會先幫女友進行全身的按摩放鬆，消除一天的疲勞。最後再抱著女友依偎一會，慢慢哄她入睡。

包養經歷寫成書

當網友看完fumi君一天的生活，網友們直言：「這軟飯就該他吃好嗎！」、「想要一個這樣的男友，請問哪裡可以領，來花我的錢吧。」、「找一個保姆都不止這個價了，更何況fumi君還是全天候的貼身管家＋情緒調節師＋按摩師呀。」

有人都會以有色的眼鏡看他，fumi君也有著自己的見解：

這個世界上的人很多，不可能所有人都能互相理解。兩個人之間會產生化學反應，但沒有一個人是能和你百分百兼容的，也不可能有人能百分百理解你。喜歡和人交流，但不喜歡置身於人群。

從小，fimi君一直覺得自己不適合工作。

相比於把時間浪費在那些和自己一輩子都毫無連結的人身上，他更想去珍惜女友、家人和朋友。我的餘生，只想與那些與我兼容的人生活。我是個男人，但我並不傲慢。我不認為不出去賺錢，為伴侶做家務或者其他的事情是有損尊嚴的。

他有時會畫壁畫及寫作賺一些生活費。他甚至還將自己這些年「吃飯軟」的經歷寫成了一本書——《寄生13年的逃避幸福論》。

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責任編輯︰王明芳