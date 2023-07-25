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【職場文化】港男帶頹飯返工獲暖心同事加餸　過試用期即1招感恩回饋

親子 14:31 2023/07/25

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有港男因經濟壓力，只能帶白飯加條菜作午餐，他獲好同事加餸請食住家飯，過試用期1招感恩回饋。(示意圖)

在職人士，真係見同事多過見家人！有港男早前自爆因經濟有壓力，每日午餐只能食頹飯，「白飯加條菜」慳錢，豈料公司6位同事得知後，自發輪流多帶餸菜，加餸讓他有「住家飯食」，令港男感動「流馬尿」。最近同事們發帖報喜指，港男成功過了試用期，立即「夾硬」請同事們吃飯回報！

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該港男自稱是「受助兒童」，他於5月初投稿到Facebook專頁「奴工處」，指自己經濟上好大負擔，為了慳錢lunch都帶飯回公司，

有時得幾啖白飯加條菜，有時用熱水煮個即食麵，主要都係睇前一晚食剩啲咩，其實我男人老狗捱下冇咩所謂！

同事們知道港男的情況後，自發性輪流「帶多咗少少餸」分給他，讓他日日都有住家餸食，同事們的暖心舉動，感動得他「流馬尿」，

我估唔到啲同事當我屋企人咁，令我日日有屋企飯食！

真係好多謝佢哋！啲餸真係好好食！成日聽人講返工遇到好人唔易，但係我一遇就遇到6個！

豈料同事們認出是港男發帖，事後更以「6合小廚」投稿，他們大讚港男勤力，入到公司後為大家帶來不少歡樂，

你一嚟到公司就帶畀我哋好多歡樂，係公司開心果，人又醒目又好幫到手，同埋你食唔飽一陣暈咗我哋冇力抬起你，我哋一齊努力工作，同埋準備變肥仔啦你！

事隔兩個月後，同事們又以「6合小廚」再次投稿為港男報喜，稱港男已成功通過試用期，更開口話唔使再加餸畀佢，

哼！竟然拒絕我哋餵飼！哼，重夾硬請我哋食咗餐飯，搞到我哋肥晒，但佢自己又繼續瘦仔，真係好過份！好嬲好嬲呀！咁以後我哋啲脂肪可以分畀邊個呀？

其實6位同事打從心底替他高興，並感謝及祝福他，「恭喜佢過試用期同多謝餐飯，希望佢以後生活都好好！」

貼文一出，即獲網民羨慕港男跟同事們的關係，更大讚好有愛，「職場上有這種同事，是福份..睇見六合小廚的相處真開心」、「真係好有愛呀～個傻同事就唔好拒絕餵飼啦」、「好羨慕 有班咁有愛的同事，前世係積咗好多福氣，幸福肥係可以好多種，唔一定單老公/老婆的愛，可以係同事的愛，呢d真係賣少見少，要好好珍惜」，有網民更鬼馬地問，「請問貴公司仲請唔請人？」。

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責任編輯︰王明芳

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