徐克電影作品︱天馬行空新浪潮　徐克不忘初心：傳統就是最未來

▲ 徐克作品多次領導華語電影潮流。

「沒有人可以唔out，是大自然定律。」數度領導香港電影潮流的徐克瀟灑地說。

「浮沉隨浪只記今朝」徐克導演或監製的《新蜀山劍俠》、《英雄本色》、《倩女幽魂》、《笑傲江湖》、《黃飛鴻》等一系列電影作品，令觀眾大開眼界，同時影響香港甚至華語電影80至90年發展，絕對是潮流領導者。

M+戲院推出「徐克：天馬行空的先驅」放映節目，從當中經典作品可以看到徐克的創意之澎湃，但他卻稱：「傳統就是最未來」。

徐克導演作品《上海之夜》推出4K修復版 康城影展舉行全球首映

▲ 徐克，香港電影新浪潮代表人物，導演及監製電影多次領導華語電影潮流。（彭大偉 攝）

天馬行空丨為我理想去闖

當年徐克未入電影行，在佳視拍電視劇《金刀情俠》鋒芒畢露，在吳思遠慧眼下，在1979年邀他執導《蝶變》，徐克由此正式踏上他的電影之路。

如果沒有徐克，相信80年代至90年代初港產片一樣是黃金期，但沒有他天馬行空的作品，當年港產片卻肯定會大為失色。

徐：徐克 記：記者

記：你覺得自己天馬行空想像力，是如何培養出來？

徐：小時候喜歡睇畫，因為當時常隨媽媽到廟，甚至有時在寺院內住幾天，在當中與現代社會似有隔絕，覺得好得意，一對比下來便覺得原來還有很多不是日常生活常見的事物。

加上最大啟發是讀大學時學拍電視劇，有次拍一個人跳舞，當時看見牆上的影子好得意，老師叫不如拍牆上的影，而他講了句說話很有啟發性，他指如果用另一個地方去睇一件事物，會睇到與其他人有別的東西。

▲ 徐克喜歡看漫畫也懂畫畫，他會親手繪製的電影分鏡圖。（彭大偉 攝）

記：你最初連續3套執導的電影長片《蝶變》、《地獄無門》、《第一類型危險》在業界、影評界獲大讚，可是票房卻十分不理想，當時有沒有令你懷疑自己？如何去面對？

徐：心情一定有受影響，覺得已經盡了力，是否有些地方是同人溝通唔到？比如故事講得不清楚、觀眾不喜歡看，又或不認同你這樣去表達情緒或睇法？於是我看回自己小時候喜歡看的東西，因為想了解自己，那樣東西我覺得好睇，那麼別人會否覺得好睇？到底分別在何處？

講出來像好抽像，其實很實際，比如一首音樂有人覺得好聽，但有人覺得不好，是因為文化背景不同、成長過程不同，於是感受不同，所以為何後生仔喜歡較快節奏的音樂，年紀大便喜歡較慢節奏。但目的都好簡單，都是希望與別人溝通到，想自己的創作可以令觀眾感受強烈些。

▲ 《蝶變》

天馬行空丨眼光萬里長

結果之後，徐克執導《鬼馬智多星》、《新蜀山劍俠》叫好叫座作品，以及集體創作新藝城電影作品，在市場上已取得位置。

可是在創作自由上卻未能滿足，於是在1984年創立公司「電影工作室」，之後拍了一批影響80、90年代整個華人影壇的電影作品，而「電影工作室」這個金漆招牌由《上海之夜》打開。

記：《上海之夜》是一齣文藝片，而且更是女性為主角的電影，與80年代港片「大男人風氣」完全背道而馳，選擇此題材為創業作，當時有沒有考慮風險？

徐：（苦笑了一聲）因為當時我拍戲到好悶，想不拍戲，當諗到不拍，立即放鬆晒。

其實當年，劉亮華有天與我講，她有個朋友登台但不見了戒指，不知如何是好，但觀眾卻拍晒手掌。啟發我去拍一個女人去表演但又遇到困難的故事，慢慢蘊釀，覺得放在一個有時代背方會如何？有音樂又會如何？於是組合成《上海之夜》。

雖然《上海之夜》是女性戲為主、不是很多動作，但我被個故事影響，我想拍出來，否則個感覺會忘記。但我也有猶豫，但結果老闆也鼓勵說：「拍吧，起碼拍了不同你以前的東。」

▲ 「電影工作室」創業作《上海之夜》。

記：當年《上海之夜》上映，很多人解讀影片內上海是寓意香港，甚至指片中鍾鎮濤角色代表香港、張艾嘉角色代表中國內地，不過當年你不完全認同此說法。此片最近修復並作重新配音，你現在又如何看此解讀。

徐：我不想限制了「佢（《上海之夜》）係咁樣」，因為會沒了好多東西，一個關於分離、誤解、惋惜、無奈的故事不一定只是講一個地方。

我覺得電影，就是觀眾在銀幕上睇到自己。所以《上海之夜》是否講香港？你可以話係，也可以話唔係。因為感覺是你從自己的角度去睇這件事，如果你是一個美國人去睇《上海之夜》，或者是睇到自己生命中某一個時刻。

最簡單的東西是最能夠與人溝通到，所以創作是去講人性本能、情緒、感受，人性最基本的東西是最可以與人溝通，至於我們附帶的意義，便讓不同的時代自己去解釋，可能有不同的結果。

▲ 不少影評及觀眾都解讀徐克在《上海之夜》是借上海講香港。

天馬行空丨傲氣面對萬重浪

當年70年代衝擊香港影壇的電影新浪潮導演之中，「濤浪淘盡紅塵俗世幾多嬌」現在只剩徐克仍活躍影壇！

今年已73歲的他，魄力仍然不下於當年，執導兩套《長津湖》後，在明年內地賀歲檔上映大片《射鵰英雄傳：俠之大者》。

記：你一直領導潮流，但怕不怕有一天被人話out？

徐：我不理會別人說我out不out，因為每個人睇法不同，好多人話我咁老土還拍那麼多武俠片、用那麼多特技，沒所謂，只要講故仔講得成功，用甚麼也可以，現在AI也那麼流行，最慘我們那麼短時間內已經對AI麻木了，鋪天蓋地，邊樣是真？邊樣是假？世界已經沒有以前那麼相信所睇到的東西，是你真正要看的，現在太多給大家不必要的東西，訊息太多。

所以找回初心，跟住你的初心去做便是最真。因為沒有人不會out，是大自然定律，一定有一天會覺得為何我這樣諗，對方會這樣諗，而對方的諗法與現在接軌一些，那麼我是否要跟？但這在創作行業來說卻是好好玩，所以我不覺得是一個壓力。

世界永遠在變，不會固定，我覺得傳統就是最未來，因為未來不斷找新方法，但經過長時間循環，又會變回去傳統，傳統成為最新的東西。

▲ 徐克認為初心是十分重要。（彭大偉 攝）

info

徐克：天馬行空的先驅

日期：即日至12月29日

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