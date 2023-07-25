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【故宮博物館】9.27起成人票加價兩成至60元　同日辦「凝視三星堆」特展售150元

社會 15:35 2023/07/25

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（資料圖片）

香港故宮文化博物館開幕逾1周年，西九文化區管理局今（25日）宣布9月27日起，將調整標準門票的收費，並公布將為觀眾帶來全新的特別展覽，包括9月下旬推出的「凝視三星堆──四川考古新發現」，及11月與英國國家美術館合辦的特展。

西九今公布，9月27日起，故宮博物館的成人標準門票（可參觀展廳1至7）將由50元調整至60元，半價特惠門票*亦由25元，加至30元，加價2成。

特別展覽門票亦加價25%，現時票價為120元，半價門票60元。西九表示，將在展廳8開放的「凝視三星堆」特別展覽，門票定價為150元（可參觀展廳1至7及8），半價特惠門票為75元，分別較現時多30元及15元。日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。

香港故宮文化博物館將更新常設專題展覽，今年9月27日起，於展廳8舉辦為期3個半月、聚焦三星堆遺址及四川地區考古新發現的「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，以及今年11月份於展廳9舉辦並與英國國家美術館合辦、為期4個半月的特別展覽。

專題展覽方面，展廳4、6、7亦將陸續推出全新展覽，包括與故宮博物院合辦的故宮珍藏古代繪畫展、香港故宮館藏精萃展、以及由香港藝術家創作、對話中國古代園林藝術的多媒體藝術裝置展。

8月1日起，訪客可經香港故宮文化博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，以及博物館的票務夥伴香港中國旅行社、飛豬旅行、KKday、Klook 及攜程旅行的網上平台購買9月份門票。

另外，新一年「香港故宮之友」4個全年會籍類別價格將維持不變，目前4種會籍價格分別包括個人600元、雙人1,000元、青年及長者300元、家庭（包括2位成人及1位7至11歲小童或全日制學生）1,200元。「香港故宮之友」可全年不限次數參觀博物館專題展覽（展廳1至7）、獲贈參觀特別展覽的進場碼、優先預約博物館特選活動及節目，以及享有博物館禮品店及餐廳九折優惠。 

*註：優惠安排繼續適用於全日制學生、7 至 11 歲的小童、60 歲或以上的長者、殘疾人士（與一名同行照料者）以及綜合社會保障援助受惠人。

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責任編輯：梁凱婷

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