【掃毒3：人在天涯】跟古天樂見證影圈演變　邱禮濤揭不再拍《陰陽路》原因

▲ 邱禮濤自80年代起便執導多齣經典港片，《伊波拉病毒》、《陰陽路》等均是代表作。(受訪者提供)

由三大影帝古天樂、劉青雲和郭富城首度合作的《掃毒3：人在天涯》，是今年暑假唯一華語大製作。

擅長類型片的導演邱禮濤繼《掃毒2：天地對決》後再度執導此系列，今集製作費大為加碼，其中在元朗斥資搭建佔地50萬呎的泰國村寨，更是迫真還原金三角毒品工場面貌。

《掃毒3》原本於2021年3月在泰國拍攝，當時各地新冠疫情嚴峻，後來同年6月改往雲南西雙版納及汕尾拍攝，並搭建了參考自金三角的場景拍攝。

導演邱禮濤形容，製作過程就如被疫情追著來打。「因為防疫措施不斷在變，我和製作人員就如打游擊，不斷要作出應變，之後因為疫情升溫，故即使在內地已拍攝至一半，亦只能壯士斷臂，返回香港由頭來過，重新在流浮山搭建一個泰國村寨。」

他坦言製作上的壓力自然很大，「因每日開工都要擔心若有人中招要如何配合，但真的要讚香港的製作團隊，在應變能加和機動性真的很強，令到拍攝可在疫情期間順利完成。」

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借金三角講思鄉情

兼為編劇的邱禮濤，雖然過去曾拍過《黑白道》、《Laughing Gor之變節》等備受好評的臥底片，今次重拾類似警匪題材，創作上卻另有出發點。

他解說：「因我對金三角的歷史很有興趣，故做了很多資料搜集，由80年代起當地的生活面貌、毒販的運作、政府如何打擊毒品市場等，都放入了故事中，當然因為當地法例，我們不能親身去拍攝，也沒機會去接觸有關人等，只能從文字和紀錄片中得到靈感去創作。」

戲中楊采鈺演種植罌粟的金三角村民，便反映出當地人的心態。「外面的世界，覺得毒品是罪惡，但在金三角很多地方，交通和資訊仍不發達，要走三日路才可出城，當地不少人就如與世隔絕，他們對毒品沒有對錯的觀念，只當作是謀生的一部分，而且就算金三角動盪不安，也沒有想過要離開，因為那裡就是他們的家鄉。」

即使《掃毒3》是商業大片，邱禮濤在片中亦透過郭富城之口，加入了這份思鄉的情懷。

▲ 《常在你左右》

跟古天樂歷影業低潮

3位男主角中，劉青雲上次在《拆彈專家2》中，青雲有不少演技發揮，今次《掃毒3》演大毒梟康素差，更是度身訂造。「戲中這個毒梟看似狂妄，但在我角度，其性格卻是很積極，因為他無論在任何環境，甚至走投無路下，仍然覺得可以有出路，不會讓自己死，當然他做的是壞事，但在人性上其實很正面，有些對白也只有劉青雲才能演出神髓。」

至於古天樂則跟邱禮濤是老拍檔，從90年代合作《陰陽路》起，可說互相見證電影圈的變化。「我入行比古仔早，而他在97年起開始拍戲時，其實正值電影業的低潮，市場萎縮，資金流走，很有末世感，而《陰影路》便是當時大家掙扎求存的作品。」

《洪興仔》曾令王晶不滿

而多年來之後，二人也再度合作過一套《常在你左右》為《陰陽路》系列作個總結。邱笑道：「其實因為影片上映後票房一般，故才被迫成為告別篇。」

今日古天樂已成為港片製作的中流砥柱，邱禮濤覺得古天樂演技愈變內斂，除非有一個令他信服的原因，否則不容易讓他展出較外露的演技，但這也是對方的特色。

▲ 洪興仔之江湖大風暴

邱禮濤本身熱愛搖滾音樂，過去也曾把自己的口味放入電影配樂，如《洪興仔之江湖大風暴》便全是地下重型音樂，他卻解釋：「因為當年要趕上午夜場，正式配樂未做得起，便先把一些重型音樂放入去，（監製）王晶本來不喜歡，但已因為改不到，便只好用上。」錯有錯著，此片的音樂令不少影迷津津樂道。

而拍過多套大片後，邱禮濤亦透露有意回歸純港片市場。「明年希望可以跟新演員合作，拍一些未必要考慮內地市場的電影，雖然成本會較少，但會是自己有興趣的題材。」正如他所形容，即使身處逆境，只要抱持信心，總會找到出路。

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撰文：陳家昌