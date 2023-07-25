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【真係唔好笑】馮盈盈讚何廣沛好腰好腎好男人　何依婷化身蜘蛛精騷軟骨功

娛樂 15:50 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

《真係唔好笑》

技遊戲節目《真係唔好笑》本周六（7月29日）晚10點半翡翠台播出第九集，由何廣沛、麥美恩（Mayanne）、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀（Yuki）擔任主持，並邀得何依婷、林穎彤和陸浩明擔任嘉賓。

今集一眾主持及嘉賓以型格西裝上陣，大玩真人版狼人殺，鬥智又鬥力！當中有2人做狼人，其餘8人則是平民。

兩位狼人在每個任務開始前均要決定獵殺目標，並需於任務期間完成指定動作才能「成功殺人」；而完成個別任務後，製作組會發出真假狼人身份提示，遊戲終極目標則是找出「真‧狼人」。

【香港小姐】何依婷佛系性格曾被誤會不上進　入行目光擴闊不再井底之蛙【有片】

依婷保持仙氣

首個遊戲「邊個特務係咁笑」，玩法是兩隊全員輪流嗌對方名字再加指定口號，如果被叫的人做出和口號一致的動作，便要接受Wasabi大懲罰。依婷被罰吃Wasabi餅乾時不但keep住仙氣，更露出我見猶憐表情，畫面「淒美」。

至於奶仔及馮盈盈，則因一個反應慢幾拍、一個誇張跪地勁怪異，齊齊遭懷疑是「狼人」！

盈盈大讚廣沛好男人

最後的遊戲「特務搶鑽石」掀起全集高潮，玩法是兩隊各派一人擲骰仔，其餘隊員則需根據擲出來的數字前進兼通過指定關卡，其間只要掂到機關內的紅線便要從頭來過。

遊戲期間，何廣沛因展現驚人腰力，獲盈盈大讚好腰好腎好男人；依婷則拋下女神包袱玩到瞓地之餘，更化身蜘蛛精大晒軟骨功，表現落力。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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