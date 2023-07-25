【粉嶺高球場】高球會申司法覆核許可獲批　法官臨時暫緩決定至8月中處理申請

▲ 法官今（25日）透過書面處理批准司法覆核許可，並臨時暫緩決定至8月中。（資料圖片）

港府擬收回粉嶺高爾夫球場部份用地用作興建公營房屋，香港哥爾夫球會早前入稟申請司法覆核，質疑環保署有條件批准環評報告時越權，於土木工程拓展展提交附加資料時，未作公眾諮詢，認為程序不公，要求法庭撤銷決定。法官今（25日）透過書面處理批准司法覆核許可，並臨時暫緩環保署決定至8月中，以待法庭處理申請暫緩令之聆訊，確實聆訊日期有待各方律師通知法庭。



申請人香港哥爾夫球會，建議答辯人環境保護署署長(下稱署長)，土木工程拓展署被為利益關係方。

法官高浩文透過書面處理申請，今（25日）頒下書面判決指考慮有關文件後，批准司法覆核許可申請，並先頒令臨時暫緩環保署決定，直至法庭處理申請暫緩令聆訊為止，除非雙方同意暫緩決定，否則法庭暫定於8月11或15至18日其中一天，於高院先處理暫緩決定申請，預計需時半天，確實聆訊日期有待各方律師通知法庭才作實。

另外，法官要求各方律師於8月11日前，就司法覆核正式聆訊日期等事宜訂出指示。



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記者：林育慧