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【賠償機制】甯漢豪：市建局7年樓收購尺價倘下調爭議大　政府不考慮調整

社會 16:01 2023/07/25

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市建局行政總監韋志成最近提出希望檢討7年樓齡的賠償機制。發展局長甯漢豪表示，現階段無意調整市建局同區7年樓齡補償機制，指市制自2001年通過後，得到受收購影響的自住業主普遍認同和接納，任何收緊收購賠償的調整都會引起爭議，憂慮會對加快舊區重建構成反效果。

甯漢豪今日(25日)在立法會一個委員會表示，市建局每年盈餘會受樓市波動，對現金流有挑戰，因此政府會全力支持局方進行市區更新的工作，提供合適的財政支援，包括寬免重建項目的補地價，提高市建局借款上限，由60億元提高至250億元，批准市建局整合重建項目周邊的政府用地，增加相關土地發展潛力。

截至去年3月31日，市建局的資產淨值為538.1億元，當中包括政府注資合共100億元，以及累積營運盈餘438.1億元。市建局去年估計，在去年4月1日至 2027年3月31日的5年期間，該局需要合共約840億元現金開支，以應付2022/23年度至2026/27年 度業務綱領內全部項目的開支。

市建局表示，預期可在未來2至3年借貸約400億元作為推行市區更新項目的資金，然而在財政上無能力獨自重建所有失修舊樓，因此私營機構參與市區更新工作至為重要。根據油旺地區研究提出的建議，政府當局與市建局已着手分階段推出措施(例如新規劃工具)，以期提供經濟誘因鼓勵私營機構參與市區更新項目。 

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