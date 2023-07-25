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【P1X3L 5G上台計劃】赴台組限定男女團　分組由民宿鬥到樂園

娛樂 16:10 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

P1X3L和Alice、Sica、Ash、Yoyo、Win Win赴台組限定男女團

由P1X3L吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco），以及葛綽瑤（Yoyo）、許寶恆（Alice）、何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）、鍾卓穎（Ash）主持的ViuTV新節目《全星暑假 - P1X3L 5G上台計劃》由今日（7月25日）首播。

他們到台灣合宿一星期，透過挑戰各種任務尋回初心，合力成就屬於8位年輕人的期間限定男女團，完成一期一會的台北公演。

（左起）Phoebus、Marco、Ash、Yoyo、Sica和Alice

 分為紅綠兩組

今晚播出的第1集，主持們甫到場埗就分組進行不同任務，由民宿鬥到去機動遊戲樂園。樂園遊戲主要分為紅綠兩組，紅組有Marco、George、Win Win、Sica；綠組有Phoebus、Yoyo、Ash和Alice。

兩隊挑戰醉酒桶版的咖啡杯時，不怕過山車和跳樓機的Phoebus指自己好易暈，「一轉就嘔」。

主持到樂園分組進行各種遊戲對決

George和Marco聞言即興奮自薦和他一起坐，要轉到他嘔。Marco更大搞無厘頭笑話，其隊友在旁只能尷尬笑。

隨後，他們在現場向學生派傳單宣傳公演舞台。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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