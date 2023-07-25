【歧視風波】多倫多港式甜品店發簡體字招聘廣告　拒聘新移加港人捱轟終跪低致歉

▲ 多倫多一間港式甜品店發出簡體字招聘廣告，表明拒聘新移加港人。

加拿大政府近日修訂香港人「救生艇計劃」，8月15日起取消Stream B（工作移民）的學歷限制，只要在加工作滿一年就可申請永久居留，相信有機會吸引更多港人移加。不過，有網民昨日（24日）分享多倫多一間港式甜品店發出的簡體字招聘廣告，當中表明拒聘新移加港人，引發熱議並惹來批評，涉事甜品店其後發出道歉聲明。

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據網民分享的帖文可見，加拿大港式連鎖甜品店「糖記甜品」多倫多北約克區分店，早前以簡體中文發出一則招聘廣告，聘請服務員、吧台及後廚三個職位，工作時間為晚上7時至凌晨2時，工作要求有責任心、靈活變通、態度認真，有經驗者可獲優先考慮。

表明拒新移加港人應徵

當中提及工資為加拿大政府規定的最低工資，再加小費，該分店位處安大略省（Ontario），即時薪15.5加幣（約92港元）。招聘廣告留下聯絡方式，請有興趣人士可加微信了解詳情。可是最後附上的備註卻引起關注︰

注︰香港來的新移民Stream B或者暑假工，請勿擾，謝謝。

該店表明拒絕新移加港人應徵，有歧視之嫌，遭大批網民及移加港人炮轟。

▲ 招聘廣告備註︰「香港來的新移民Stream B或者暑假工，請勿擾」。（facebook圖片）

甜品店跪低發道歉聲明

涉事的糖記甜品其後在facebook專頁發帖，為招聘廣告引起關注和評論，造成反感而致歉。同時該店指出，有關招聘廣告為個別分店行為，絕不代表團隊或該店，表示「我哋絕對不能容忍任何傷害和歧視香港人的言論和行為。」又指已移除有關招聘廣告，而且對該名分店員工作出嚴厲處分。

今日（25日）甜品店在facebook再發出道歉聲明，承認這次的疏忽錯誤，已將涉事的分店經理即時解僱。聲明寫道，「我們大部分人曾經（現在）都是這個地方的『新移民』」，在加拿大創立甜品店，是希望將美味推廣到外國，也讓身在異鄉的港人找到熟悉的味道。店方提及會對員工進行培訓，亦會增加聘請新移民的職位。

網民對甜品店的做法表示反感，有人留言「一定唔會再幫襯」、「這個是歧視，道歉就得？」、「我哋香港人知道點做，會識得揀糖水舖」。一名移民加拿大30多年的港人指，「睇到你哋嘅招聘廣告，除咗『憤怒』就只有『憤怒』。我哋好多人係移民，亦曾經係新移民。當他們最需要幫助的時候你卻落井下石。」

據甜品店網頁資料，該店於2010年創立，為「年輕復合港式甜品品牌」，並以「新派港式味道」為主，現時在加拿大有10多間分店。

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責任編輯︰王明芳