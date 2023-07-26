【偏心父母】只炫耀大女從不帶細女外出 港媽：細女個樣似足佢嫲嫲

▲ 長得漂亮的就愛炫耀，長得不夠標致女兒的就擱在家裏。

媽媽的顏值相當高，她的臉蛋小巧，雙眼大而明亮，皮膚白晳細緻，即使是當了媽媽，仍不時會被人打趣問：「為何你不去選美？」

五歲女兒跟媽媽幾乎是一個餅印，大眼睛、高鼻樑、櫻桃小嘴，十足像個小娃娃。這個小女孩性格乖巧溫順，輕易就取得我們一班嬸嬸的歡心了。

其實，媽媽還有一個三歲的小女兒，但我從未見過，其他人也未曾見過。媽媽會推說：「唏，阿妹太細個帶出嚟好麻煩。」她和丈夫每次出外旅遊，都只帶大女兒而把小女兒留在家，也是為了省卻麻煩嗎？

那天，我終於有機會跟妹妹見面了！瞧她第一眼，旋即略為猜測到媽媽不帶她出外見人的原因。妹妹的相貌壓根兒不像媽媽和姊姊，她的眼睛細如豆、鼻孔朝天、嘴唇厚大。不曉得是否鮮與外界接觸，她的社交能力較弱，見到陌生人會哭，碰到不喜歡的食物會丟到地上去，性格明顯不及姊姊的平易近人。

問題卻不在小女孩，而是在於偏心的父母！你們怎能連自己的親生女兒也嫌棄？長得漂亮的就愛炫耀，長得不夠標致的就擱在家裏，這種低劣品德根本就沒資格當父母呀！

我還未趕得上開腔，媽媽輕輕在我耳邊說：「我細女個樣似足佢嫲嫲，哼！」

我誠心誠意跟媽媽說：「我曾親眼見證過無數小時候的醜小鴨，長大了卻變身為美少女，她們的美發自內心的自信，而自信是源自從小爸媽給予無條件的愛呢！」

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