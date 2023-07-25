【政策倡議】A4聯盟及勞聯共同發表倡議書　促檢討劏房租務管制條例

▲ 立法會「A4聯盟」及勞聯共同發布倡議書。（受訪者提供）

立法會「A4聯盟」及勞聯今日共同發表《保障弱勢群體權益倡議書》，針對改善劏房戶生活，支援照顧者需求等提出多項政策倡議，例如檢討劏房租務管制條例，加強對濫收水電費或雜費的規管。

「A4聯盟」立法會議員梁文廣和「A4聯盟」立法會議員張欣宇表示，「劏房租務管制條例」生效後，劏房戶仍面對業主濫收水電費問題，他們建議政府應增加聯合行動次數，多加巡查懷疑違法濫收個案。他們亦提議落實一戶一水一電錶，並協助業主增設劏房水電費收費模式 。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰稱，根據統計資料，香港現時有90萬名照顧者，社會上「以老護殘」的現象非常普遍。他促稱政府釐清照顧者定義，擴大照顧者政策支援的對象。「A4聯盟」立法會議員林素蔚則提議，設立照顧者數據庫，以便制定具針對性的照顧者友善政策。

勞聯立法會議員林振昇建議，盡快釐清零工工作者定義，並繼續加強打擊「假自僱」違法行為，以保障零工工作者的權益。

勞聯立法會議員周小松促政府落實最低工資「一年一檢」，他指政府應將最低工資水平檢討流程壓縮、加快，落實每年檢討一次，以及避免所納入計算水平的數據滯後於現況。

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責任編輯：戴朗希