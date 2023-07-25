  • 33°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 16:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【政策倡議】A4聯盟及勞聯共同發表倡議書　促檢討劏房租務管制條例

政治 16:12 2023/07/25

分享：

分享：

熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

立法會「A4聯盟」及勞聯共同發布倡議書。（受訪者提供）

立法會「A4聯盟」及勞聯今日共同發表《保障弱勢群體權益倡議書》，針對改善劏房戶生活，支援照顧者需求等提出多項政策倡議，例如檢討劏房租務管制條例，加強對濫收水電費或雜費的規管。

「A4聯盟」立法會議員梁文廣和「A4聯盟」立法會議員張欣宇表示，「劏房租務管制條例」生效後，劏房戶仍面對業主濫收水電費問題，他們建議政府應增加聯合行動次數，多加巡查懷疑違法濫收個案。他們亦提議落實一戶一水一電錶，並協助業主增設劏房水電費收費模式 。

「A4聯盟」立法會議員楊永杰稱，根據統計資料，香港現時有90萬名照顧者，社會上「以老護殘」的現象非常普遍。他促稱政府釐清照顧者定義，擴大照顧者政策支援的對象。「A4聯盟」立法會議員林素蔚則提議，設立照顧者數據庫，以便制定具針對性的照顧者友善政策。

勞聯立法會議員林振昇建議，盡快釐清零工工作者定義，並繼續加強打擊「假自僱」違法行為，以保障零工工作者的權益。

勞聯立法會議員周小松促政府落實最低工資「一年一檢」，他指政府應將最低工資水平檢討流程壓縮、加快，落實每年檢討一次，以及避免所納入計算水平的數據滯後於現況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希

相關文章

【高鐵】「A4聯盟」晤運流局副局長廖振新　引述政府：將分階段落實高鐵「地鐵化」
20:10 2023/05/08
【高鐵】「A4聯盟」晤運流局副局長廖振新　引述政府：將分階段落實高鐵「地鐵化」

你可能感興趣

【高鐵】「A4聯盟」晤運流局副局長廖振新　引述政府：將分階段落實高鐵「地鐵化」
20:10 2023/05/08
【高鐵】「A4聯盟」晤運流局副局長廖振新　引述政府：將分階段落實高鐵「地鐵化」
香港 最低工資 劏房 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
17:27 2023/07/24
【風暴消息】杜蘇芮料升呢超強颱風　天文台預測撲港概率曝光
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
12:02 2023/07/24
【騙錢黨】大埔提款後遭操普通話女子尾隨索錢食飯　港男一招機智擊退借錢黨
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】
13:10 2023/07/24
【網民熱話】謝霆鋒張栢芝同現身澳洲驚傳復合　經理人拍片回應傳聞【有片】