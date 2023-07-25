▲ 瑞典研究：服用避孕藥患抑鬱風險更高，青春期少女發病率超130%。

不少女性會選擇服用避孕藥進行避孕，但有研究指出，女性服用口服避孕藥可能會增加患抑鬱症的風險，尤其是在開始服用避孕藥後不久。其中，成年女性服用口服避孕藥患抑鬱症的風險比未服用的女性高92%，而處於青春期的女性則高出130%。

最新影片推介：

瑞典烏普薩拉大學免疫學、遺傳學和病理學系的博士生Therese Johansson及其團隊，6月12日在國際期刊《Epidemiology and Psychiatric Sciences》發表研究報告，指出服用口服避孕藥與抑鬱症存在一定關係。

該項研究基於人口的隊列，採用英國生物樣本庫超過26萬名女性的數據，研究指出曾服用口服避孕藥的女性，比從未服用的女性更易患上抑鬱症，其中，成年女性的風險要高出92%，而從10幾歲開始服用避孕藥的女性發病率更超130%。Johansson表示，避孕藥對青少年的強大影響可以歸因於青春期引起的荷爾蒙變化。

由於該年齡段的女性因為已經歷巨大的荷爾蒙變化，所以她們不僅容易受到荷爾蒙變化的影響，還更容易受到其他人生經歷上的衝擊。

研究又指出，女性口服避孕藥所帶來的影響在首兩年最為明顯，隨著服用年期越長，抑鬱症的發病率會有所下降。但對於青春期的女性，即使停止服用，抑鬱症的發病率仍然增加。

2016年，美國醫療期刊《JAMA Psychiatry》曾刊登的一項研究報告亦指出，在超過100萬名丹麥女性的研究中，不同類型激素避孕藥的使用者，與首次使用抗抑鬱藥或首次診斷抑鬱症的風險增加有關，其中青少年的比例最高。2019年另一項研究發現，使用口服避孕藥的16歲少女比不服用的女性更容易出現哭泣、自殺意念、睡眠不規律、飲食失調等抑鬱症狀。

Johansson補充，儘管口服避孕藥存在這些風險， 但避孕藥仍對女性有很多好處，如避免意外懷孕及預防卵巢癌和子宮癌等疾病。

大多數女性使用的激素避孕藥幾乎沒有副作用，不會對她們的情緒造成負面影響，因此對許多女性來說，口服避孕藥仍是一個很好的選擇。

6類避孕方法

根據衞生署家庭健康服務資料，現時有大約6類避孕方法：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣