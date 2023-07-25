【造假合約】製虛假外傭合約集團半年獲利120萬元　入境處拘50人包括2名菲裔骨幹

▲ 入境處今早作出拘捕行動，拘捕2名菲律賓裔男子。（曾秋文攝）

入境處搗破一個製造虛假外傭合約的犯罪集團，行動拘逾50人，包括2名今早（25日）被捕的菲律賓裔骨幹成員，他們涉嫌向外傭收取2至4萬元不等的費用，以虛假僱傭合約向入境處申請留港。處方相信集團已運作半年，賺取超過120萬元收益。

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高級入境事務主任（反偷渡情報局）蘇美珊表示，處方鎖定一個犯罪集團，他們涉嫌向計劃在港工作的外傭收取費用，一般約2至4萬元不等，並以虛假僱傭合約向入境處訛稱外傭獲聘，以騙取留港簽證。集團以一個住宅單位作掩飾，並涉製造及使用虛假文書。集團運作半年，賺取收益已超過120萬港元。

處方經過半年部署，時機成熟下於今早作出拘捕行動，拘捕2名菲律賓裔男子，包括一名約60歲香港居民，及一名約40歲持入境處擔保書的人士，相信是骨幹成員。人員在單位內檢獲大量涉案虛假外傭合約及虛假文書，包括銀行月結單、水費單等。

截至目前，入境處已拘捕約50人，主要是外傭，分別有菲律賓籍、印尼籍及印度籍，部分人士已被落案起訴，其餘人士亦相繼會被落案起訴，控罪包括打黑工、作出虛假陳述、串謀詐騙、非法轉移和使用他人身份證等罪行，大多原本在港工作，轉換工作期間以虛假合約繼續留港。入境處指，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

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