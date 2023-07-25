【兩地通關】全體港區人大聯署　冀取消「黑碼」健康申報

▲ 全國人大常委李慧（資料圖片）

正在北京出席全國人大常委會第四次會議的全國人大常委、民建聯主席李慧琼，向新設立的代表工作委員會，遞交全體36位港區人大代表聯署的信件，盼望早日與海關總署探討取消俗稱「黑碼」的健康申明卡事宜，方便香港居民以至其他國家及地區人士出入。

聯署信提到，「黑碼」主要有兩大問題，一是香港長者使用智能手機有一定困難，二是關口網絡不穩定，無法順利生成二維碼。聯署信又指，內地已於去年底將新冠病毒調整為「乙類乙管」，根據《國境衞生檢疫法》，不再對入境人員和貨物採取檢疫傳染病管理措施，因此希望取消「黑碼」。

另外，李慧琼提到，全國人大常委會代表工作委員會，是全國人大常委會的工作機構，亦是深化全國人大機構改革的一項重要任務。她亦趁此拜訪該代表工作委員會，以了解其具體運作。

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責任編輯：趙居逸