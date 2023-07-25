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【心跳回憶】古巨基應智越男男合唱　細貓情感爆發未能釋懷

娛樂 16:26 2023/07/25

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古巨基應智越合作。

古巨基主理的《I Really Love To Sing》音樂企劃接近最終章，第九首跟應智越（細貓）合唱的《心跳回憶》今日（25日）上架。

基仔透每次選歌時，都會先徵詢合作歌手的意見，之後再與舒文想像歌曲重新編曲後的可能性，這次亦不例外。「細貓話佢好中意呢隻歌，我同舒老闆商量男男對唱，會有否化學作用？最後的確覺得《心跳回憶》係有一個特別男男和音合唱版本。」

提到錄音趣事，基仔指可以用三個字形容：「好眼瞓！因為好多晚都錄到好夜，所以要講聲辛苦晒細貓。因為細貓好努力，我同舒老闆又好襟『磨』，真係唔好意思，哈哈。」

《心跳回憶》

細貓隨即多謝基仔及舒文，表示因為大家對歌曲有要求，自己亦很開心，「因為我嘅聲線同唱腔幾獨特，未必個個觀眾都喜歡，古sir同舒老板希望再發掘到我另一啲聲線，令觀眾容易接受。」基仔：「細貓唱得好，音準又唔駛擔心。不過我哋都係花時間去發掘另一種唱腔嘅可能性。」細貓謂經過基仔跟舒文的調教，真的發掘出自己的另一面。

除了發掘細貓另一面歌唱技巧，基仔亦發掘了細貓的演戲天份。基仔謂拍MV時，他特意坐在monitor前看細貓演內心戲，「你真係要拍多啲戲！唔好嘥咗天賦和精湛演技。我呼籲各位導演們，如果你哋有戲，真係要留意吓細貓，佢好投入，尤其是感情戲，大家搵細貓拍戲呀。」

細貓自言有用心了解劇本，「我幻想MV入面間屋是人生一個回憶，而家連睇到嘅機會都冇，再有情感投射落去，幻想呢間屋可能係同以前嘅愛人一齊住嘅時候係好快樂，一諗到會冇咗，自己情感就湧現。」

除了劇本，他亦嘴嚼歌詞，「而家演繹版本相對有釋懷感覺，自己代入去個感情未係完全釋懷到。」基仔即謂：「首歌裏面，一個未釋懷，同另一個釋懷咗嘅人嘅一個balance，即係我同你講：『釋懷啦。』」

撰文 : TOPick柴犬出動

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