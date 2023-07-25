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【性感人妻】謝安琪花園騷身材展熟女魅力　張繼聰夫妻由村屋搬入4000呎豪宅【多圖】

娛樂 18:13 2023/07/25

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熱門 DSE放榜 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

謝安琪大騷本錢！

謝安琪（Kay）日前在IG透露自己完成劇集拍攝過後，又忙於錄音以及進行不同的工作，即是粉絲們可期待Kay在各方面的新作。Kay更在豪宅花園以性感打扮影靚相，令大家眼睛大吃冰淇淋。

【情場高手】張繼聰爆謝安琪吊高嚟賣　女神林明禎談心目中理想另一半

謝安琪展人妻魅力

現年46歲的Kay雖然是兩孩之母，但其樣貌、身型也充滿少女感，令人羨慕。日前，Kay在社交網分享在家中自製度假風的靚相，相中的Kay身穿長裙，並大方騷出事業線，性感又優雅。

後來，Kay又分享另一輯身穿黑色露腰裙的相，哂出纖腰、長腿，她在帖文中提到：「你最近見過，最想留住 最靚嘅一刻係乜嘢呢」，相信Kay的粉絲們在心中已有答案。

點擊圖片放大
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豪宅後花園曝光

Kay在家中後花園中留影，儼如置身外國，林家熙（Locker）留言問：「可唔可以泊架車係花園影相」，不少網民也對靚人靚景表示「心心眼」。

Kay自2008年《囍帖街》後人氣急升，夫婦由大埔的村屋搬至比華利山獨立洋房，Kay和老公張繼聰分享家庭生活時，經常會讓豪宅意外曝光，屋內有落地玻璃可望無敵海景、超大的客廳、巨型廚房。

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最新影片推介：徐蒨寧與奶奶專訪

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【TOPick柴犬追星】與奶奶同居5年沒婆媳糾紛　「阿姨」徐蒨寧+Amy姐尊重對方互笠高帽

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撰文 : TOPick柴犬出動

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