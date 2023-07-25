【細貓出軌】發文回應前度偷食指控　應智越：這段感情已經畫上句號

《全民造星》出身、形象一向乖仔的歌手應智越，昨晚 （7月24日）被前度KeroLau於IG發長文大爆二人仍拍拖時，男方因演出舞台劇偷食同劇女主角陳伊霖。

Kero Lau於IG分享一幅黑白相，是一堆跟前度的親蜜合照，惟Kero將前度的樣子「打格」，文章內容也沒提及前度名字。

【細貓出軌】疑演舞台劇撻着陳伊霖 模特兒女友Kero爆應智越偷食

▲ 細貓前度Kero Lau。

一直做地下女友

Kero表示用最簡單的方法，交代「一段兩年半感情死去的過程」，文中並指：「我們開始時，他說不上一無所有，但經濟不穩定是事實，談不上我要養他，互相扶持卻是我們當時的生活模式。」

她續指：「兩年半過去，他的事業愈見起色，多人認識了，我一直選擇當一個地下女友心甘情願。一個舞台劇工作，他開始變得早出晚歸，從前會將所有朋友都向我介紹，但在舞台劇前這習慣開始改變了。」

▲ 細貓在6月份演出舞台劇《得個夢、冇銀用》。

細貓回應前度

雖然Kero一直盼男方回心轉意，但換來的結果是得知男方與舞台劇女主角的紀念日是6月30日。

Kero寫道︰「這一個星期以來，男方一直害怕我會公開此事，親口承認自己出軌，一直用『我道歉囉』、『我錯哂囉』來表達關心。而經理人亦一直對我朋友旁敲側擊，用『跳掣』形容我，認為我聽到男方所謂道歉，就應該從容放下，開開心心面對人生。」

▲ 細貓在IG以story方式作出回應前度的指控。

Kero指細貓心存僥倖

事件爆出後，細貓在今日下午近3時在個人IG以story方式發文，寫道︰「不想回應太多，不想傷害大家，我承認我在這段感情上很多，做得不足嘅地方，這段感情已經畫上句號，這段回憶珍而重之，祝福對方。」

不過明顯細貓的回應未能令Kero滿意，她又在IG以story方式發文回應，而且詞鋒銳利，比如寫：「不是做得不足 而是說謊出軌」、「你沒有能力回應太多 因為你一早向我傷害」並形容對方：「心存僥倖 顛倒是非」

▲ Kero在IG以story方式作出回應細貓的發文。

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