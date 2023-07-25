【煽動言論】涉虛構少女被控暴動募捐自用　藝人阮民安認煽動及洗黑錢還押8月判刑

▲ 藝人阮民安（資料圖片）

藝人阮民安涉發起募捐計劃，聯同妻子虛構少女被控暴動，以其名義售賣曲奇並獲71.8萬存款，案發時計劃獲捐逾190萬元，大部分款項由小舅帳戶轉至阮帳戶內，當中逾100萬元被轉至馬會作賭博用途。阮另涉於社交媒體發布咒罵法官及煽動他人慶祝警員離世的貼文，今（25日）於區域法院承認1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪及1項洗黑錢罪，被告還押至8月11日判刑。

被告阮民安(43歲，藝人），今承認1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，以及1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

控罪指，被告於2021年9月26日至2022年1月21日，在香港於Facebook 及 Instagram 發表陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港政府等。

被告另於2021年4月27日至2022年2月15日期間，在香港知道以其名義在香港上海匯豐有限公司持有的帳戶內1筆逾71.8萬元款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產 。

法官引述被告岳母求情信指，信中形容被告取諸社會，用諸社會，惟被告行為屬取諸社會，用諸自己手上。代表律師解釋指，被告曾作不同公益活動，曾探訪長者及支持小店。

法官稱案情顯示被告涉及串謀行為，問及控方有否考慮起訴被告小舅黃天昊。控方表示現時未有起訴黃，亦沒有拘捕被告妻子。

案情指，被告為涉案兩個Facebook 帳戶用戶，當中分別有5.2萬及3,601名追蹤者，被告亦是涉案的公開Instagram 帳戶用戶。被告於案發時在上述帳戶發表煽動訊息，包括侮辱督察林婉儀逝世，指其死訊是「值得慶祝的好消息」，並煽動他人慶祝她的離世。

被告又侮辱和詛咒總裁判官，稱「原來有得傷心，都絕非必然。至少，阿蘇X官就無心可以傷了」，又指總裁判官的病情是其司法行為所得的「報應」，並煽動他人為總裁判官的病情慶祝。被告亦曾宣揚香港獨立，以及詛咒早前被野豬咬傷的警員會細菌入血。

另外，被告透過在其 Facebook 專頁發布87則的公開帖文，發起募捐計劃，包括以被控暴動罪的「A小妹妹」名義售賣曲奇餅，並誘使他人付款至其小舅黃天昊的銀行帳戶。據被告手機紀錄顯示，他與妻子張倚雯曾討論如何虛構該「A小妹妹」。

案發期間，黃的帳戶共獲得共3,621筆存款，總額逾190萬元，其中合共1,657筆總額逾71.8萬元的存款與「A小妹妹」計劃有關。黃的帳戶約165萬元轉帳提款均存入被告的帳戶，被告曾將其戶口中的逾100萬元轉賬至賽馬會帳戶作賭博用途。被告最終於2022年2月15日被捕，警誡下保持緘默。

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記者：梁錦麟