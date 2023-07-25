【舞林盛事】殿堂級街舞大賽首臨香港　雲集全民造星V+狂舞派舞者對決

▲ 譽為街舞殿堂的Red Bull Dance Your Style。

近年香港的街舞熱潮高漲，除了主題電影，還有電視台製作街舞主題節目等，讓街舞走上更矚目的舞台。被譽為街舞殿堂的Red Bull Dance Your Style今年9月17日亦將首次登陸香港。

比賽雲集16位不同舞種的舞者，以主流音樂迎戰對撼，沒有專業評審，勝負全憑現場觀眾票選！

Red Bull Dance Your Style有獨特一對一對戰規則，參賽者舞種多元，從 Hip hop、House、Locking 到 Popping、 Waacking等等。比賽現場將隨機播放全球熱門舞曲、經典節拍等各類型音樂，相當考驗舞者即興功力與現場渲染力。

▲ 選出各國世界頂尖舞者。

今年Red Bull Dance Your Style於1月已經隆重展開，46 個國家、地區將舉辦逾170場區域競賽，並會選出各國世界頂尖舞者，於11月4日匯聚德國法蘭克福舉行的世界總決賽。

香港區冠軍舞者亦會代表香港，與世界各地的冠軍舞者較量，在現場近5,000名觀眾面前對撼，爭奪冠軍獎座。

香港Red Bull Dance Your Style街舞大賽共有16名本地街舞精英參賽，由10男6女舞者組成，各自擅長不同的舞種。其中最廣為人知的是電影《狂舞派》演員及舞者BOBBY、全⺠造星5十強人馬TSOUL、曾參與全⺠造星4的SIUSA。

▲ 16位不同舞種的舞者迎戰對撼。

此外，還有首位躋身荷蘭Summer Dance Forever前16的香港舞者HOTUNG、曾代表香港到台灣出席大專街舞賽College High的新晉舞者TIN TIN、國際知名 Voguing舞團House of Marciano的成員KEN KEN、APRIL。

另有在法國巴黎舉行的Juste Debout 2019躋身前16的JOSE、KAYI、在荷蘭Summer Dance Forever獲得第12名的LUENMO、香港第一代Hip hop舞者SUKIRABBIT、新世代Locking舞者CHAK、活躍於大專Hip hop舞蹈圈子的WANJ、曾為多位知名歌手的音樂及演唱會編排舞蹈的編舞家OCEAN、香港第一代從事Krump舞蹈風格的YUEN aka HOAX、大專街舞賽College High 2022年度冠軍WESLEY。

Red Bull Dance Your Style 將於9月17日上演由現場觀眾話事的一對一的街舞對決，16位本地舞者爭奪代表香港前往德國出戰世界總決賽一席位。

記者:區家歷