【中藥現代化】浸大基於中藥麻子仁丸研發新藥　為首款本港中藥獲FDA批准進行臨床試驗

▲ (陳展棋攝)

浸大中藥創新研發中心基於中藥麻子仁丸，研發一種名為「CDD-2101」的新藥，用作治療慢性便秘的腸胃疾病。該藥於今年4月獲美國食品及藥物管理局（FDA)認證，批准進行臨床試驗，為首款香港研發獲批的中藥。

CDD-2101包括火麻仁、大黃、厚樸、苦杏仁及麩炒枳實等共6種中藥組成。新藥以麻子仁丸作為技術改良，強化從藥材、中間體以至成品的臨床控制，以讓不同批次的藥物可以得到同樣療效。

新藥於今年4月獲美國FDA批准，展開第一期臨床研究，是首種本港研發獲批的中藥，將於美國招募20名健康人士參與，以評估藥物的安全性及耐受性等。團隊預計，新藥臨床研究預計將於2024年完成，之後會進行第二及第三期臨床研究，並向美國FDA提交新藥註冊申請。

浸大協理副校長、中醫藥臨床部主任卞兆祥表示，於香港做了不少關於麻子仁的臨床研究，這些臨床數據可以支持新藥的療效。他表示，FDA藥物的審批申請嚴謹，必須証明藥物的藥效較市面上的藥物的藥效佳，因此以往未有複方可以通過FDA的藥物申請。他表示，新藥的前期研發當中，療效比起現時的中藥優勝，對藥物的療效、以至安全性有信心。

浸大中藥創新研發中心助理教授林欣欣表示，中藥物不同產地、不同時份收割均有機會影響成效，當藥物的質量控制更好，藥物的成份可以於控制的範圍當中，令對藥物通過新藥註冊更有信心，預料如獲美國FDA註冊為藥物，於其他地方亦不難通過註冊。

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記者：陳展棋