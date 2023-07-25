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【天氣報告】天文台再向西修訂杜蘇芮預測路徑　預料於本港400公里範圍內登陸

社會 17:24 2023/07/25

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颱風來襲前，本港天氣持續酷熱。(曾耀輝攝)

位於呂宋以東海域的超強颱風杜蘇芮將繼續向西北移動進入南海東北部。根據目前預測，杜蘇芮會於明日（7月26日）日間進入本港800公里範圍內。天文台會在明日稍後發出一號戒備信號。另外，天文台下午再向西修訂預測路徑，預料於福建省漳州市一帶登陸，與本港距離少於400公里。

按照現時預測，杜蘇芮會在星期四至星期五（7月27日及28日）以超強颱風強度逐漸移向廣東東部至福建南部沿岸地區，預料本港的風勢會有所增強。天文台會視乎杜蘇芮與珠江口的距離，評估最新的熱帶氣旋警告信號。

受杜蘇芮的外圍下沉氣流影響，華南未來一兩日天氣將持續酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨和狂風雷暴。星期四稍後驟雨逐漸增多，風勢有所增強，海有湧浪。星期五及星期六有狂風大驟雨，風勢頗大。市民請留意最新天氣預測。

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責任編輯：陳展棋

 

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